Organisator poolparty’s veroordeeld voor bedrieglijk onvermogen LSI

03 september 2019

10u56

Bron: LSI 0 Kortrijk Een 27-jarige jongeman uit Kortrijk die in 2015 en 2016 in Ichtegem en Oudenaarde twee exclusieve poolparty’s organiseerde onder de naam Treasure Pool Party is dinsdag door de correctionele rechtbank van Kortrijk veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van drie maanden en een effectieve boete van 400 euro voor bedrieglijk onvermogen en alles zonder inschrijving bij de kruispuntbank voor ondernemingen te hebben georganiseerd. De rechtbank verklaarde 2.000 euro verbeurd.

Via treasurepoolparty.com vatte Anthony M., die nu in Destelbergen woont, in 2015 het plan op om exclusieve poolparty’s te organiseren. Via de website kondigde hij met veel toeters en bellen de eerste “classy high level poolparty met dj’s, barbecue, champagne- en ginbar, groot verwarmd zwembad en 9 topdj’s” aan. De locatie bleef een tijdje geheim en bleek zich uiteindelijk op 8 augustus 2015 in Ichtegem te bevinden. Volgens de Facebookpagina was het evenement uitverkocht met 300 aanwezigen. In de zomer van 2016 volgde een tweede poolparty in Oudenaarde, een tweedaagse met plaats voor telkens 400 aanwezigen en extra wellnesscorner. Door de grote sier op sociale media kwam de organisator in het vizier van het gerecht. Hij bleek op geen enkele manier ingeschreven als commerciële organisator en tal van leveranciers en personeel bleven onbetaald achter. Alhoewel de Facebookpagina anders liet geloven, flopte de tweede poolparty in Oudenaarde blijkbaar compleet. Met de financiële hulp van zijn ouders worden op vandaag nog altijd schuldeisers afbetaald.