Organisatie waarschuwt kandidaten 6 uren van Kortrijk: “Opgepast, rallyrijders: fietszone geldt ook voor jullie” Peter Lanssens

14 november 2019

07u33 42 Kortrijk Kortrijk en Moeskroen ontvangen op zaterdag 23 en zondag 24 november de 27ste rally 6 uren van Kortrijk. De 160 rallyrijders, er zitten ook buitenlanders zoals Engelsen bij, houden best rekening met de fietszone in hartje Kortrijk. Gemotoriseerd verkeer moet in de fietszone altijd achter de fietsers blijven, zelfs al rijden sommigen maar 10 kilometer per uur. “Ook de rallyrijders moeten zich aan de afspraken houden”, zegt burgemeester Vincent Van Quickenborne.

Voor alle duidelijkheid: er wordt geen rally gereden in het stadscentrum. Maar het kloppend hart blijft de tent met podium op de Grote Markt. Piloten die van een klassementsproef komen, rijden via de Doorniksestraat het centrum en dus de fietszone binnen. Piloten die zich naar een klassementsproef begeven, verlaten het centrum via de Rijselsestraat, in de fietszone. En of ze het nu graag hebben of niet, ook tijdens de rally blijven de fietsers koning in de fietszone. “We lichten al onze rallyrijders in over de regels in de fietszone”, zegt bestuurslid Kurt Ghekiere van Autostal Groeninghe. “De politie controleert tijdens de rally zoals de voorbije jaren op snelheid in zones 30”, zegt Vincent Van Quickenborne (Team Burgemeester). “En als een agent ziet dat een rallyrijder zich niet aan de regels houdt in de fietszone, zal er ook een pv opgemaakt worden. De regels zijn de regels.”