Oranjehuis wil met Back on Track 133 jongeren van de dakloosheid redden, onder wie ook Tarsis (23): “Na jeugd in internaat stond ik er plots alleen voor” Joyce Mesdag

04 maart 2020

18u00 6 Kortrijk De vzw Oranjehuis uit Kortrijk start met het programma ‘Back on Track’, een traject waarbij het de komende drie jaar 133 jongeren die dakloos dreigen te worden, terug op de goeie weg helpt. Een van hen is Tarsis Man (23), die een tijd op straat heeft gewoond. “Ik denk echt dat het dit keer lukt om op het goede pad te blijven, want ik word intensief begeleid”, zegt hij.

Tarsis’ leven is tot nu toe een gevecht geweest. Door zijn problematische thuissituatie werd hij uit huis geplaatst. Hij bracht hij een groot deel van zijn jeugd door op internaat. “Op mijn 17de vond ik dat het genoeg was geweest, en ik ben bij mijn vriendin ingetrokken”, vertelt hij. “Ik werd snel vader. Nu zijn mijn twee dochtertjes 3 en 5 jaar. Nadat hun moeder onze relatie beëindigde, is het bergaf met me gegaan.”

Geldproblemen

Tarsis stond voor het eerst op eigen benen, en dat lukte niet. “Ik was altijd begeleid geweest op internaat, en daarna had mijn vriendin de touwtjes in handen. Plots stond ik er alleen voor, en ik wist gewoon niet hoe het moest.” Tarsis huurde wel een tijdje woningen. “Maar ik kon niet omgaan met geld. Aan het begin van de maand was mijn geld vaak al op, en dan had ik de huur daar nog niet eens mee betaald.”

Dus Tarsis raakte op de dool. “Ik had in die tijd ook wel al begeleiding, maar die was niet zo intensief. Om de paar dagen maar iemand zien, is niet genoeg voor mij.” Ook een job houden vond Tarsis erg moeilijk, want hij raakt snel afgeleid op het werk. Uiteindelijk belandde hij op straat. “Ik had wel een paar mensen bij wie ik terechtkon, maar ik heb twee keer in hetzelfde jaar maandenlang op straat geleefd. Ook in de winter, ja. Dan zocht ik inkomhallen van appartementen of banken of stationsgebouwen waar ik kon schuilen ’s nachts. ”

Netwerk uitbreiden

Via jongerenorganisatie Boothuis kwam Tarsis bij de vzw Oranjehuis terecht. Dat start, samen met BESIX Foundation, BNP Paribas European Social Impact Bonds Fund, BNP Paribas Fortis en Labido Invest (BOSS paints), met het project Back on Track. De komende drie jaar zal het 133 jongeren die dakloos dreigen te worden, weer op de goeie weg helpen. Het gaat om jongeren in de regio’s Kortrijk, Brugge, Ieper en Gent. “We proberen eerst samen met de jongeren een eigen woning te zoeken, want daarmee begint alles”, zeggen coördinator Wouter Vanclooster en begeleidster Hanne Berghman. “Daarna proberen we hen weer actief te maken op de arbeidsmarkt, en hun eigen netwerk - de mensen waar ze in nood terecht kunnen- wat uit te breiden, zodat ze ook na dit jaar op het juiste pad blijven.” Tarsis heeft er goeie hoop op. “Ik denk echt dat het dit keer lukt, vooral dankzij de intensieve begeleiding die er is. Ik doe alvast mijn uiterste best, want ik wil niet weer in hetzelfde straatje belanden.”

De verschillende partners investeren samen 1,7 miljoen euro in het sociale project. Het gaat om ‘Social Impact Bond’, een zogenaamd sociaal financieringsmechanisme. De Vlaamse overheid zal de investering deels terug betalen als het project slaagt in de opzet.

Meer over Tarsis Man

samenleving