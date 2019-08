Opvanghuis is verlost van tuberculose Peter Lanssens

13 augustus 2019

07u52 0

Nadat eind april besmettelijke longtuberculose bij een bewoner van een CAW-opvang in Kortrijk werd vastgesteld, dook er midden mei in diezelfde opvang een tweede geval van tuberculose op. Waardoor alle dertig bewoners en werknemers van de opvang in de Aalbeeksesteenweg 7 een extra tuberculinetest moesten ondergaan. Waarbij vloeistof onder de huid werd ingespoten, om te zien of er bij iemand een reactie is en dus de bacterie in zich heeft. De resultaten zijn nu bekend. “De tweede reeks tuberculine huidtesten in de mannenopvang leverden geen positieve resultaten op”, zegt Joris Moonens, woordvoerder van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. “Er zijn dus geen nieuwe besmettingen meer”, aldus de woordvoerder. Tuberculose (tbc of tb) is een infectieziekte veroorzaakt door de bacil van Koch, genoemd naar de Duitse bacterioloog die ze in 1882 ontdekte. De symptomen gaan van vermoeidheid, lusteloosheid, verlies van eetlust en vermageren tot lichte koorts en in een latere fase ook nachtelijk zweten. Bij aantasting van de longen ontstaat een aanslepende hoest met pijn bij het ademen en het ophoesten van bloederig slijm. Bij mensen met een sterk verminderde weerstand kan de bacterie ook in de bloedbaan belanden en het lichaam aantasten. Dat is levensbedreigend.