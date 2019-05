Opvallende ingreep: vanaf juli eenrichting in Marktstraat in Marke Peter Lanssens

28 mei 2019

14u13 0 Kortrijk De verkeersregeling in de Marktstraat in het centrum van Marke wijzigt vanaf 1 juli. Het verkeer zal in het deel vanaf de Ernest Dewittestraat enkel nog in de richting van de Baliestraat-Ijzerpoort toegelaten worden. De gebeurt op vraag van bewoners.

De maatregel is ingrijpend. Autoverkeer kan de Marktstraat niet meer inrijden vanaf de Baliestraat-Ijzerpoort. Fietsers en bestuurders van bromfietsen klasse A mogen wel in beide richtingen blijven rijden. “Een deel van de Marktstraat is smal. En omwille van geparkeerde wagens kan er niet gekruist worden met voetpad- of achteruitrijden en afgereden spiegels tot gevolg”, zegt schepen van Mobiliteit Axel Weydts (sp.a). “Ook zou de veiligheid op het kruispunt Baliestraat-Marktstraat verbeteren door het eenrichtingsverkeer.”

We voeren in de Hemelrijk- en Debrabanderestraat een zone 30 in, net zoals in andere straten in het centrum van Marke. Schepen Axel Weydts

Zone 30

De eenrichting geldt vanaf juli op proef. Een evaluatie volgt na zes maanden. Uit metingen blijkt nu al dat er dagelijks zo’n 2.600 auto’s in de Marktstraat passeren, ongeveer de helft in elke richting. Wat betekent dat er per dag zo’n 1.300 auto’s met herkomst Ijzerpoort-Baliestraat een andere route moeten kiezen. “Er is de Rekkemsestraat”, zegt schepen Weydts. “Bestemmingsverkeer zal daar kiezen voor de eerste straat links, de Debrabanderestraat in. Waar nu 247 auto’s per dag geteld worden. Het bestemmingsverkeer zal in mindere mate ook kiezen voor de Hemelrijk- of Markekerkstraat. In de Hemelrijkstraat worden 312 auto’s per dag geteld. Dat zijn zeer lage cijfers. We verwachten dat de verschuiving van het verkeer naar die straten beperkt zal blijven omdat enkel het verkeer met bestemming in de Marktstraat daar zal passeren. We blijven het opvolgen. En geven ook mee dat er in de Debrabandere- en Hemelrijkstraat nog dit jaar een zone 30 wordt ingevoerd, net zoals in andere straten in het centrum van Marke. Later volgt hierover meer info.”

De Rekkemsestraat is een lokale verbindingsweg, waar tot 10.000 voertuigen per dag mogen passeren. Schepen Axel Weydts

Lijnbussen

Wat met de Rekkemsestraat, die ook meer verkeer te slikken zal krijgen? “Dat is een lokale verbindingsweg, waar tot 10.000 voertuigen per dag mogen passeren”, zegt Weydts. “Er werden daar bij een recente meting 8.558 auto’s geteld. De straat zou de verkeerstoename dus moeten aankunnen. Er is in de Rekkemsestraat eerder een snelheidsprobleem, dat we zo snel mogelijk met een trajectcontrole aanpakken”, aldus Axel Weydts. De lijnbussen van lijn 82 zullen hun reisweg deels aanpassen door in één richting de Debrabanderestraat te nemen. En tot slot nog voor alle duidelijkheid: de bushaltes aan de Ijzerpoort blijven zeker behouden.