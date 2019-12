Optreden van Editors lokt 7.000 fans: “Nelson Mandelaplein voor het eerst even afgesloten” Peter Lanssens

19 december 2019

21u29 18

Het gratis akoestische optreden van de Britse wereldband Editors was een voltreffer in het Warmste Week-festivaldorp. Er daagden donderdagavond 7.000 fans op. Omdat het Nelson Mandelaplein zijn volle capaciteit bereikte, werd er tijdelijk niemand meer toegelaten. Eerder op de avond was er een ultrakort geslaagd verrassingsoptreden van Willy Sommers. En daarvoor gaf Tessa Dixson, een Brusselse met Britse roots, het beste van zichzelf. Van een sfeervolle avond gesproken. Ook op vrijdag 20 december zijn er twee gratis optredens die zeker aanspreken. Garagepunkgroep Sons uit Melsele treedt om 18.30 uur op. Om 20 uur volgt ’t Hof van Commerce. Een thuismatch dus, voor de populaire Vlaamse hiphopgroep uit Izegem. Mooi!