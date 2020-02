Oproep na nieuwe rel rond Vlaams Belang: “Ga met respect met elkaar om” Sp.a-schepen Axel Weydts dient klacht in voor homofobe en racistische taal Peter Lanssens

13 februari 2020

19u46 4 Kortrijk Schepen Axel Weydts (sp.a) heeft een klacht ingediend bij de politie en het Interfederaal Gelijkekansencentrum Unia voor homofobe en racistische taal op de Facebookpagina van Vlaams Belang Kortrijk. Het is de zoveelste rel rond Vlaams Belang. Gemeenteraadsvoorzitter Wouter Allijns (Team Burgemeester) riep eerder deze week al op om fatsoen te tonen. Ook CD&V doet dat nu. “Ga eindelijk met respect met elkaar om”, zegt CD&V-fractieleidster Hannelore Vanhoenacker.

De taal die de voorbije dagen op de Facebookpagina van Vlaams Belang Kortrijk door sympathisanten gebruikt werd, is grof. Zo postte een man er bijvoorbeeld dit: ‘Als hij (Weydts) een moslim zal tegen komen, zal hij met plezier op zijn knieën zitten met zijn kont omhoog. De reetxxxxxx’. Er waren ook nog andere bedenkelijke uitspraken. En het adres van schepen Axel Weydts werd ook nog eens openbaar gedeeld.

Hatespeech

Homofobe en racistische taal, vindt Axel Weydts, die klacht indiende. Axel Weydts, die homo is, wil niet reageren en verwijst naar een boodschap van de socialisten op de FB-pagina van sp.a Kortrijk: “We zijn geschokt over zoveel hatespeech. Axel diende terecht klacht in en we steunen hem hierin. Het is voor ons ontoelaatbaar dat Vlaams Belang Kortrijk deze reacties zelfs na twee dagen niet verwijderde. We willen dat het onmiddellijk stopt”, aldus sp.a. Die steun krijgt van N-VA. “Homofobie en racisme kunnen nooit getolereerd worden”, zegt N-VA-schepen Axel Ronse. “Er moet hard en strikt tegen optreden worden.”

Sanctie

De uitspraken van de Vlaams Belang sympathisanten komen er als reactie op een debat in de gemeenteraad maandagavond, waarin Weydts VB-fractieleider Wouter Vermeersch een fascist noemde en hij Vlaams Belang fascistoïde praktijken aanwreef. Omdat Vlaams Belang vaak gebruik maakt van bewerkte foto’s om standpunten te verspreiden. Zo postte VB recent, in het kader van een vraag rond het aandeel halal vlees bij geleverde vleeswaren aan OCMW-instellingen, een foto van een halal slagerij uit Marseille op hun FB-pagina. Volgens Wouter Vermeersch gaat Vlaams Belang niet in de fout: “Onze Facebookpagina wordt beheerd door vrijwilligers. Zodra zij een ongepaste reactie opmerken, wordt deze onmiddellijk verwijderd. Dat gebeurde ondertussen ook met de uitgelichte reacties. Maar men kan niet verwachten dat dit 24 op 24 nagegaan wordt. Er is ook geen sprake van gemanipuleerde foto’s. We kopen die aan bij een fotobedrijf. Ik eis op mijn beurt een sanctie voor Axel Weydts (omdat hij Vermeersch een fascist noemde, red.), via gemeenteraadsvoorzitter Wouter Allijns. We gedragen ons steeds respectvol in de gemeenteraad, maar verwachten ook zelf respect. Ons uitschelden voor fascist is respectloos en ontoelaatbaar.”

Beangstigend

Gemeenteraadsvoorzitter Wouter Allijns riep eerder deze week al op ‘om te stoppen met de verwijten, de leugens en de desinformatie’. Oppositiepartij CD&V sluit zich daar bij aan. “Eerst en vooral: de uitspraken op de Facebookpagina van Vlaams Belang Kortrijk kunnen niet en zijn zelfs beangstigend”, zegt Hannelore Vanhoenacker. “Maar er moet van beide kanten met respect met elkaar omgegaan worden. Nu is het niet netjes, noch van de ene, noch van de andere. Let op: ik benadruk dat CD&V nooit zal meegaan in het gedachtegoed van Vlaams Belang. Hun ideologie is niet de onze. Maar zo kan het niet verder.”

Ranzigheid

Ook oppositiepartij Groen reageert. “De ranzigheid moet stoppen”, vindt fractieleider David Wemel. “Vlaams Belang moet dergelijke taal scherp veroordelen en er ook voor zorgen dat ze zo’n taal niet uitlokken. Homofobie is strafbaar. Je mag dat niet toelaten, ook als moderator van die Facebookpagina. Vlaams Belang schuwt de leugens niet en zet mensen tegen elkaar op. Ze halen het slechtste in de mens naar boven. Het debat is verziekt in Kortrijk”, aldus Wemel. De politie voert een onderzoek. Het is daarna aan het parket om te oordelen of de mensen, die de uitspraken deden op de FB-pagina van Vlaams Belang Kortrijk, strafrechtelijk vervolgd worden.