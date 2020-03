Oproep: “Breng mondmaskers binnen en help zo zorgpersoneel in Kortrijk” Peter Lanssens

16 maart 2020

17u16

Er is ook in Kortrijk een nijpend tekort aan mondmaskers om zorgpersoneel te beschermen. Omdat zij in contact komen met patiënten met verlaagde weerstand, is het belangrijk dat zij niet zelf besmet raken en dus het coronavirus niet kunnen doorgeven. Wie thuis nog (verpakte) fijnstofmaskers (FFP2 of FFP3) of chirurgische maskers liggen heeft, kan die tijdens de openingsuren van het administratief stadhuis afgeven aan de balie van het meldpunt 1777. Dat is in de Leiestraat 21. Goed nieuws ook: de sociale intercommunale voor welzijnsbeleid (W13) overlegt in de regio Kortrijk momenteel dagelijks tussen het ziekenhuis az groeninge, huisartsen en lokale besturen. Vanuit dat platform worden nu 100.000 mondmaskers gekocht bij een bedrijf in Zulte bij Waregem. Voor alle duidelijkheid: de mondmaskers dienen voor àlle personeelsleden van de eerstelijnsgezondheidszorg.