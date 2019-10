Oppositiepartijen CD&V, Vlaams Belang en Kortrijk Vooruit stemmen nee. Groen vindt referendum klucht Peter Lanssens

14 oktober 2019

15u20 2 Kortrijk Oppositiepartij Vlaams Belang en oppositiebeweging Kortrijk Vooruit gaven eerder al mee tegen een maandelijkse autovrije zondag in Kortrijk te zijn. Ook de andere oppositiepartijen spreken zich uit, nu het digitaal referendum loopt. Groen vindt het rederendum een klucht. CD&V stemt nee.

Groen geeft geen stemadvies. “We doen niet mee aan het polariseren en opzetten van mensen tegen elkaar”, zegt gemeenteraadslid Matti Vandemaele. “Zoals mobiliteitsexperts zeggen: als de stad die autoloze zondagen echt wil, dat ze die dan invoeren. Daar hebben we deze klucht niet voor nodig. Groen vraagt een mobiliteitsbeleid op basis van een mobiliteitsplan, in overleg met de inwoners. Dat doe je niet met een onnozele ja-neevraag over een detail.” CD&V stemt nee. “Omdat CD&V het mobiliteitsbeleid niet wil herleiden tot twaalf autoloze zondagen”, zegt CD&V-fractieleidster Hannelore Vanhoenacker. “De bevraging zorgt vooral voor verwarring. De communicatie is klungelig en zorgt voor desinteresse bij de bevolking. Er zijn met andere woorden te veel vragen en bedenkingen om ‘ja’ te zeggen op dit referendum. Men zou beter tijd en energie steken in een echt plan, met centen en visie, om de mobiliteit in onze stad te verbeteren”, aldus Hannelore Vanhoenacker.