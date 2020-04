Opnieuw vandalisme aan kapel in Marke Alexander Haezebrouck

07 april 2020

13u47 0 Kortrijk In de Sint-Antoniuskapel langs de Markebekestraat in Marke is de laatste tijd opnieuw meer vandalisme. “Ze hebben een relikwie van Sint-Antonius dat met spijkers en schroeven was vast gemaakt losgerukt en meegenomen”, zegt toezichthouder André Vandenbroucke

Toezichthouder André Vandenbroucke merkte de diefstal maandag op toen hij ging kijken naar de kapel. “Ik kom elke week twee keer langs en het gebeurt vaak dat er vandalisme is gepleegd. Nu zijn ze ermee vandoor met een relikwie van Sint-Antonius, hoe houd je het voor mogelijk? Dat zat nochtans erg goed vast met spijkers en schroeven.” André stuurde een mail naar de politie. “Ze hebben geantwoord dat ze een extra oogje in het zeil zullen houden.” Het is lang niet de eerste keer dat de kapel met vandalen af te rekenen krijgt. In 2007 sloeg een man de kapel kort en klein. Recenter in 2016 sloegen vandalen een stuk van het standbeeld van Sint-Antonius af. “Ze komen ook vaak kaarsen stelen”, zegt André. Vandalen gooiden ook eens de vier gebrandschilderde ramen stuk. Telkens liet André de schade herstellen. Hij hoopt dat het nu eindelijk eens stopt.