Opnieuw populier omgewaaid langs Markebekepad AHK & LPS

16 februari 2020

18u52 9 Kortrijk Langs het Markebekepad heeft de storm opnieuw een metershoge populier omgewaaid. Vorige week met storm Ciara raakten ook twee tuinen van buurtbewoners beschadigd. “We gaan samenzitten met de diensten om te bekijken wat we moeten doen”, zegt schepen Ruth Vandenberghe (Team Burgemeester).

De brandweer en de politie kwamen ter plaatse. De brandweer zaagde de populier in stukken, de boom zal later verwijderd worden. De politie sloot het Markebekepad af voor voetgangers. De buurtbewoners van het Markebekepad zijn boos en ongerust over de metershoge populieren. Ze schrijven al jaren brieven naar het stadsbestuur om te waarschuwen dat de bomen het ooit zouden begeven. De twee recente stormen hebben de bewoners nog meer schrik aangejaagd. “Volgens onze boomspecialisten is er geen gevaar op andere plaatsen langs het Markebekepad”, zei schepen Ruth Vandenberghe na Ciara. Nu er toch opnieuw een boom is gesneuveld op bijna exact dezelfde plaats gaat de schepen toch bekijken wat er moet gebeuren. “Maandag zit ik samen met boomspecialisten om te bekijken wat er moet gebeuren.”