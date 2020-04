Opnieuw minder snelheidsovertredingen tijdens controles Alexander Haezebrouck

23 april 2020

12u24 0 Kortrijk Er zijn opnieuw minder snelheidsovertredingen vastgesteld door de politie tijdens controles donderdagmorgen. Door de coronamaatregelen werden ineens een pak meer bestuurders geflitst omdat velen dachten dat snelheidscontroles geen prioriteit meer waren. Eind maart werd in de politiezone Vlas (Kortrijk, Kuurne, Lendelede) maar liefst 1 bestuurder op 5 geflitst.

De politiezone Vlas voerde de snelheidscontroles snel weer in nadat ze merkten dat veel bestuurders zich niet meer aan de toegelaten snelheid hielden. Tijdens die controles liepen heel wat bestuurders tegen de lamp. Die trend lijkt nu opnieuw te normaliseren. “Onze gerichte snelheidscontroles tijdens de coronamaatregelen hebben duidelijk hun effect niet gemist”, zegt woordvoerder Thomas Detavernier van de politiezone Vlas. Donderdagmorgen werden flitscontroles gehouden in de Rekkemsestraat in Marke, langs de Doorniksesteenweg in Kortrijk, in de Brugsesteenweg in Kuurne en langs de Rijksweg in Lendelede. De meeste overtredingen werden genoteerd langs de Brugsesteenweg in Kuurne. Daar reden 108 van de 549 gecontroleerde bestuurders sneller dan de toegelaten 50 kilometer per uur. Dat is een percentage van 19,6 procent. De bestuurder met de zwaarste voet reed aan 83 kilometer per uur voorbij de flitscamera. In de Rijksweg in Lendelede reden 69 van de 578 gecontroleerde bestuurders sneller dan de toegelaten 70 kilometer per uur, dat is een percentage van 11,9 procent. Daar werd een topsnelheid gemeten van 121 kilometer per uur. In de Doorniksesteenweg in Kortrijk reed 6,3 procent van de bestuurders te snel en in de Rekkemsestraat in Marke ging het om 2,7 procent.