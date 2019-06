Opnieuw illegaal opgepakt in ‘Gouden Driehoek’ LSI/LPS

11 juni 2019

18u22

Bron: LSI/LPS 0 Kortrijk In de Sint-Antoniusstraat in Kortrijk is dinsdagmiddag een illegaal in een woning door de politie opgepakt. Buurtbewoners spreken over bijna dagelijkse tussenkomsten van politie in wat ze de Gouden Driehoek tussen de Sint-Antoniusstraat, Zwevegemsestraat en Tuighuisstraat noemen.

Een bezorgde thuisbegeleidster schakelde dinsdagmiddag de politie in omdat ze zich zorgen maakte over een psychisch kwetsbare vrouw uit de Sint-Antoniusstraat. Met een slotenmaker begaf de politie zich naar de woning. Daar vonden ze de vrouw ongedeerd maar er bleek ook een illegale man in het huis te vertoeven. De man werd na verhoor ter beschikking gesteld van de Dienst Vreemdelingenzaken. Eind mei konden in de Tuighuisstraat ook al vier illegalen opgepakt worden. Buurtbewoners startten een petitie om te ijveren voor een veiliger buurt. Volgens hen moet de politie in de buurt bijna dagelijks tussenkomen voor illegalen, drugs, geweld of marginale toestanden.