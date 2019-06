Opmerkelijk: in zes jaar ruim 9 miljoen euro aan renovatiepremies in Kortrijk Peter Lanssens

26 juni 2019

16u44 0 Kortrijk De voorbije legislatuur 2013-2018 was in Kortrijk goed voor 9.119.150 euro aan Vlaamse renovatiepremies en verbeterings- en aanpassingspremies. Kortrijk laat enkel grote steden als Antwerpen, Gent en Brugge voorgaan. Vergelijkbare centrumsteden zoals Oostende (4,2 miljoen euro), Mechelen (6,5 miljoen euro) en Roeselare (6 miljoen euro) trekken veel minder renovatiepremies aan.

Ook opvallend: de premies werden op een totaal van 3.549 aanvragen toegekend in Kortrijk, wat neerkomt op 118 euro per Kortrijkzaan. Waarmee Kortrijk het best van alle centrumsteden scoort. Het gemiddelde voor andere centrumsteden is 76 euro per inwoner. “Wat we in Kortrijk aan de renovatiebegeleiders te danken hebben”, zegt schepen van Bouwen Wout Maddens (Team Burgemeester). “Zo vinden de Kortrijkzanen vlotter de weg naar én stedelijke én Vlaamse premies.” De renovatiebegeleiders bezochten in drie jaar 4.053 gezinnen.

4.365 geïsoleerde daken

Nog opvallende cijfers: netbeheerder Fluvius (vroeger Eandis, red.) weet dat de periode 2013-2018 goed was voor 4.365 geïsoleerde daken in Kortrijk. Of een totaal van 328.842 vierkante meter dakisolatie in zes jaar tijd. Dat is qua omvang met ongeveer vijftig voetbalvelden te vergelijken. Fluvius voorzag hiervoor in totaal 3,2 miljoen euro aan dakisolatiepremies. De ambitie van de stad is om in de periode 2019-2024 nog eens 5.000 daken te isoleren.