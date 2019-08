Opmars van toeristen versterkt Leiestraat: “Ons mama maakt met Thais restaurant droom waar” Winkelstraat tussen Grote Markt en verlaagde Leieboorden steeds meer in trek Peter Lanssens

05 augustus 2019

18u13 14 Kortrijk De Leiestraat krijgt versterking, onder meer dankzij het nieuwe San Saeb. “Ons mama maakt met haar Thais restaurant een droom waar”, zegt dochter Phloy. Zo is er nog amper leegstand in de straat. “Omdat hier steeds meer toeristen rondlopen”, zegt Valerie Descamps (51) van dagbladhandel en slijterij Descamps. De winkelstraat verbindt de Grote Markt met de verlaagde Leieboorden.

Er is veel beweging in de Leiestraat. Het Geroosterd Nootje in de Leiestraat 16 nam recent een nieuwe start als broodjeszaak ’t Geluk. Tandenbleker Nederland, de grootste speler op de internationale markt van tanden bleken, opende ook al recent een salon in de Leiestraat 11. En in de Leiestraat 9 opende begin augustus met San Saeb een authentiek Thais restaurant. In het pand zat vroeger soepbar Casse-Croûte. “Toen we zagen dat het pand te huur stond, hebben we geen moment getwijfeld”, vertelt Phloy (20). “Het is een toplocatie. Er is hier steeds meer passage, sinds de verlaagde Leieboorden aan de Broeltorens af zijn. En de gevel is erg mooi.”

Trots

Pasiree Saopongpai (51) uit Kuurne wil van San Saeb haar levenswerk maken. Ze krijgt hulp van haar man Jean Brodeur (66) en kinderen Maury (18), Phloy (20) en Louis (24). “Ze maakt met haar eigen Thais restaurant een droom waar”, vertelt Phloy. “Koken is haar passie. Mama heeft veel ervaring. Zo werkte ze vroeger in de keuken van de Thaise restaurants Same Same en Than Tai in Kortrijk. Ze heeft er lang voor gevochten, om op haar eigen benen te kunnen staan. We zijn erg trots op ons mama en staan met heel de familie achter haar. Haar gerechten zijn authentiek, aan een correcte prijs. Het interieur van San Saeb is niet té strak. Het straalt vooral gezelligheid uit. We werken in San Saeb, de naam staat trouwens voor lekker en Thais, ook met een take-away. Wat handig is voor onze klanten”, zegt Phloy. Alle info is terug te vinden op de Facebookpagina van San Saeb.

Postkaarten

Een vroegere parfumerie op de hoek van de Leiestraat met de Dolfijnkaai, de juwelierszaak Nys heeft er ook nog een winkel gehad, ruimt op termijn plaats voor een nieuwbouw. Met op het gelijkvloers ruimte voor een nieuwe handelszaak. Op de drie bovenliggende verdiepingen worden nieuwe appartementen ingericht. In de Leiestraat 26 tot slot komt in het najaar het Perzisch en Iraans restaurant Dever weer vrij. Maar ook daar zal er wellicht snel een nieuwe invulling komen. Want de Leiestraat is in trek. “De verlaagde Leieboorden spelen zeker een rol in het verhaal”, zegt Valerie Descamps van dagbladhandel en slijterij Descamps. “Hierdoor passeren er in de Leiestraat duidelijk meer toeristen. Ik speel er sinds kort zelf op in door nu ook Kortrijkse postkaarten en magneetjes te verkopen, met foto’s van fotografe Kattoo Hillewaere. Zodat ik toch iets kan presenteren aan al die toeristen. Want het zijn vaak dankbare mensen. Er zitten vooral kleine zelfstandigen in de Leiestraat. We komen goed overeen.”