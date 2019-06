Oplichtster terecht voor onnodige oproepen

17 juni 2019

15u25

Bron: LSI 0 Kortrijk Na een dubbele veroordeling voor oplichtingen in naam van het goede doel moest een 41-jarige vrouw uit Kortrijk zich voor de rechter verantwoorden voor tientallen nodeloze oproepen naar de politie.

In september 2018 liep Nathalie L. samen met haar partner nog effectieve celstraffen van 20 maanden tot twee jaar op voor de oplichting van tientallen slachtoffers. Met een internetfoto van een ziek kindje ronselden ze zelfs deur-aan-deur geld. Voor Nathalie L. was het toen al niet de eerste keer dat ze in aanraking kwam met het gerecht. Drie jaar geleden liep ze nog een celstraf van twee jaar op omdat ze 41 slachtoffers oplichtte. Toch schrok de celstraf haar niet af om samen met Danny A. opnieuw toe te slaan. Met gegevens van anderen sloten ze verschillende gsm-abonnementen af. De gsm die ze dan vaak voor een spotprijs kregen, verkochten ze tweedehands. De oplichtingen kwamen aan het licht toen de gedupeerden plots gepeperde facturen kregen. Maar zelfs die nieuwe straf weerhield er hen niet van meteen opnieuw op pad te trekken in Kortrijk, Rollegem en Bellegem. 19 keer slaagden ze er in geld los te weken voor pannenkoeken voor het goede doel. Na een reeks klachten vloog het koppel opnieuw de cel in. Cafébezoeken en overmatig alcoholgebruik bleken toen al aan de basis van de problemen te liggen. De nieuwe oplichtingen zorgden voor een extra celstraf van negen maanden en een boete.

Op een nieuw proces op maandag bleek dat L. in 2018 maar liefst 34 keer nodeloos naar de politie belde, meestal in dronken toestand. Een nieuwe celstraf van zes maanden dreigt. L. vroeg die voorwaardelijk en met begeleidende maatregelen op te leggen. “Ik neem nu Antabuse en drink geen alcohol meer”, vertelde ze. “We gaan niet meer op café.” Vonnis op 24 juni.