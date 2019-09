Oplichtster riskeert vijf maanden cel

Alexander Haezebrouck

23 september 2019

Een vrouw riskeert een gevangenisstraf van vijf maanden met uitstel voor valsheid in geschrifte. De vrouw ging op 10 januari dit jaar aangifte doen bij de politiezone Vlas dat haar portefeuille met bankkaart gestolen was. Een week later, op 16 januari legde ze stukken neer waaruit zou moeten blijken dat iemand op haar naam een iPhone met abonnement voor 1.230 euro had gekocht. Uit onderzoek bleek dat de vrouw de zogezegde diefstal had uitgevonden en de documenten had vervalst. Ze had wel degelijk zelf de aankoop gedaan van de gsm. Naast de celstraf riskeert ze ook nog een geldboete van 2.400 euro. Vonnis op 28 oktober.