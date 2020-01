Oplichtster met blonde pruik die tientallen namaaksmartphones verkocht, moet drie jaar de gevangenis in Bart Boterman

17 januari 2020

12u43 0 Kortrijk Een 29-jarige vrouw uit Kortrijk is met onmiddellijke aanhouding veroordeeld tot 3 jaar effectieve celstraf omdat ze op georganiseerde wijze tientallen namaaksmartphones en -tablets verkocht. De toestellen, die niet naar behoren werkten, liet ze overkomen vanuit China via postorderbedrijven om ze via tweedehandssites door te verkopen. Met de kopers sprak ze af aan het station in Kortrijk. Opvallend is dat ze telkens een blonde pruik droeg.

Het onderzoek startte toen een koper van een Samsung Galaxy 6, voor 300 euro, merkte dat bepaalde functies en applicaties het lieten afweten. Een erkend hersteller oordeelde na inspectie dat het allicht om een namaaktoestel ging, waarop de politie werd ingelicht. De speurders konden de identiteit van de vrouw snel achterhalen en bij een huiszoeking werden tal van smartphones en tablets in beslag genomen. Die hadden allemaal hetzelfde IMEI-nummer, terwijl dat normaal gezien een unieke code is zoals een chassisnummer van een voertuig. De toestellen - Samsung, Huawei en Lenovo - waren gekloond en bij navraag bij telecomoperatoren bleken meer dan 600 oproepnummers gekoppeld aan éénzelfde IMEI-nummer. Hét bewijs dat het om namaaktoestellen ging.

Blonde pruik

Tijdens de huiszoeking gedroeg de Olha P., van Oekraïnse afkomst, zich vrij agressief en probeerde ze een MacBook met bewijsmateriaal te vernietigen. Ook werd een blonde pruik gevonden en die kon tellen als bewijsmateriaal, gezien ze die droeg tijdens de overhandiging en cash betaling. In werkelijkheid heeft ze zwart haar. De vrouw heeft volgens het openbaar ministerie allicht veel meer slachtoffers gemaakt, maar de politie kon slechts 29 slachtoffers identificeren aan de hand van de uitlezing van haar eigen gsm.

De vrouw werd vervolgd voor het op de markt brengen van valse gsm’s, het te koop aanbieden ervan, oplichting en een poging tot oplichting. Olha P. kwam zonder advocaat naar het proces en onderbrak de procureur, rechter en advocaten van enkele slachtoffers voortdurend om haar gelijk te krijgen. Ze gaf wel schoorvoetend toe dat ze de smartphones had verkocht. Of ze wist dat het om namaak ging, liet ze in het midden. Het openbaar ministerie vroeg 40 maanden cel.

Arrogante houding

Vrijdagmorgen viel het verdict. De rechtbank veroordeelde haar tot 3 jaar effectieve celstraf. Volgens het vonnis werd de strafmaat ingegeven door de arrogante houding op het proces, de grote hoeveelheid aan namaak, het feit dat ze gedurende een lange periode van twee jaar mensen oplichtte en omdat er veel slachtoffers waren. “De rechtbank tilt erg zwaar aan dergelijke feiten", klonk het. Het openbaar ministerie vroeg de onmiddellijke aanhouding en daar ging de rechtbank op in. De vrouw was immers niet meer aanwezig om haar vonnis te aanhoren en de kans bestaat dat ze vlucht naar Oekraïne om de strafuitvoering te ontlopen.