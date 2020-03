Oplichters verkopen “steunkaarten voor ziekenhuis”. AZ Groeninge weet van niets VHS

15 maart 2020

15u07 100 Kortrijk Een medewerker van het AZ Groeninge in Kortrijk kreeg zondag aan zijn woning in Otegem (Zwevegem) bezoek van een man die steunkaarten verkocht in de strijd tegen het coronavirus. Volgens de man ging de verkoop uit van het AZ Groeninge. Maar daar valt men uit de lucht. “Het gaat hier overduidelijk om oplichterij”, zegt woordvoerder Stefaan Lammertyn.

“Wij verkopen helemaal geen steunkaarten, en vragen de mensen om zeker niet in te gaan op zo’n deur-aan-deur verkoop”, aldus woordvoerder van het AZ Groeninge Stefaan Lammertyn.

De man bij wie in Otegem werd aangebeld, keek verrast op. “Ik werk in het AZ Groeninge en weet niet van een verkoop van steunkaarten”, zei hij. Hierop verdween de oplichter zo snel als hij gekomen was. De politie onderzoekt de zaak en waarschuwt om geen kaarten te kopen. “Het gaat om bedrog, ga er niet op in”, klinkt het in een bericht op Facebook.