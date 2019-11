Oplegger met bieten vat vuur: hele voormiddag hinder op de snelweg VHS

12 november 2019

11u10 0

Een vrachtwagenbrand op de E043 in Bellegem heeft dinsdag de hele voormiddag voor ernstige hinder gezorgd op de snelweg richting Doornik. De brand was snel geblust maar het overladen van bijna dertig ton bieten nam veel tijd in beslag. Pas daarna kon de zwaarbeschadigde oplegger getakeld worden.

Een chauffeur van het transportbedrijf SB-Line uit Esen (Diksmuide) was dinsdagmorgen vanuit Sint-Pieterskapelle met een lading bieten naar de fabriek in het Waalse Fontenoy. Maar de man zou er nooit aankomen. “Ik was me van geen kwaad bewust toen ik plots opgeschrikt werd door een klapband”, vertelt hij. “Het was toen 5.20 uur. In mijn achteruitkijkspiegel zag ik dat er brand was achteraan mijn aanhangwagen.” De trucker slaagde er in het gevaarte op de pechstrook te parkeren.

Eén iemand gestopt

De chauffeur besefte dat hij z’n trekker maar beter snel kon losmaken van de aanhangwagen. “Het vuur breidde heel snel uit, het was ronduit gevaarlijk”, zegt de man. “Een automobilist stopte, al de rest reed gewoon door. Hij hielp me om de trekker los te koppelen. Dat was niet simpel want mijn remmen waren geblokkeerd.” Toch slaagde het duo in hun opzet. “Vanaf dan was het machteloos toezien hoe de brand zich ontwikkelde.

Ook manueel overladen

De brandweer had het vuur snel onder controle maar het incident zorgde wel de hele voormiddag voor ernstige verkeershinder. Er was maar één rijstrook vrij in de richting van Doornik en dat veroorzaakte file. Je verloor er makkelijk een half uurtje. Daarnaast nam het overladen van bijna dertig ton bieten veel tijd in beslag. Er werd een kleine schepkraan ingezet maar een deel moest ook manueel, met de schop, worden weggehaald uit de felbeschadigde aanhangwagen.