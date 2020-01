Ophef rond foto’s van amper gesmeerde boterham in woonzorgcentrum in Kortrijk: “Zorgkundige is er het hart van in” Peter Lanssens

03 januari 2020

20u57 48 Kortrijk Twee foto’s van een amper gesmeerde boterham in woonzorgcentrum Sint-Jozef in de Condédreef in Kortrijk zijn honderden keren op Facebook gedeeld. “Een spijtig voorval, de zorgkundige is er het hart van in. We bieden onze verontschuldigingen aan”, zegt schepen van Senioren Philippe De Coene (sp.a). De familie van de bewoonster verwijderde de foto’s nu wel al op Facebook. “Uit respect voor de medewerkster”, klinkt het. “Het is een superlieve dame en een goeie kracht. Jammer dat het net haar overkomt. Al moet ze in het vervolg wel beter opletten.”

De commentaren waren hard, toen Niko V. op Facebook foto’s deelde van een boterham die zijn oma voorgeschoteld kreeg. Een boterham met een beetje boter en bijna geen gehakt op. Niémand wil zoiets op zijn bord krijgen in een woonzorgcentrum. De bewoonster en haar familie waren aanvankelijk dan ook terecht boos. “Een echte schande”, klonk het massaal op Facebook. Maar toen duidelijk werd wie de boterham smeerde, werden de foto’s weer weggehaald.

Ik benadruk dat er een permanente kwaliteitsbewaking is van alle diensten in onze woonzorgcentra. En het ligt zeker niet aan een gebrek aan personeel, zoals sommigen beweren. We zitten net vijftien procent boven de Vlaamse norm Schepen Philippe De Coene

Niet in orde

Want het gaat om een zeer gedreven medewerkster, die het beste voor heeft met de bewoners. Schepen De Coene bezocht vrijdagnamiddag de bewoonster en familie, nadat hij over de kwestie op de hoogte was gebracht. Ook directeur Chris Vermael sprak met de familie en de zorgkundige. Alle betrokken partijen verontschuldigen zich nu.

“Die boterham was niet in orde. Zonder met een beschuldigende vinger naar de zorgkundige te wijzen”, zegt Philippe De Coene. “Het is gewoon een spijtig voorval. Ze is er helemaal het hart van in. De familie heeft trouwens net een prima band met de betrokken zorgkundige. Ook daarom zijn de foto’s ondertussen weer weg van Facebook. Ik benadruk trouwens dat er een permanente kwaliteitsbewaking is van alle diensten in onze woonzorgcentra. En het ligt zeker niet aan een gebrek aan personeel, zoals sommigen beweren. We zitten net vijftien procent boven de Vlaamse norm.”

Niet over uitweiden

“Het ging over enkele boterhammen, die veel beter konden”, zegt kleinzoon Niko V. “Maar we weiden er niet verder over uit, want de zorgkundige is heel aangedaan. Het was een samenloop van omstandigheden. Ze is een prima werker. Ze moet voortaan gewoon wat beter opletten.”