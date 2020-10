Opgepast voor sms met ‘nieuw’ nummer van dochter: Kortrijkse opgelicht voor 1.000 euro Alexander Haezebrouck

06 oktober 2020

13u50 0 Kortrijk De afgelopen maand werden in Kortrijk al vijf slachtoffers gemaakt door phishing. Met een sms vragen oplichters, die zich voordoen als je zoon of dochter, via een ‘nieuw’ gsm-nummer om geld. Een 63-jarige vrouw uit Kortrijk schreef zo meer dan 1.000 euro over.

“In het bericht aan de vrouw schreef ‘haar dochter’ dat haar gsm in de wasmachine was terechtgekomen en dat ze een nieuwe gsm en een nummer had”, zegt woordvoerder Thomas Detavernier van de politiezone Vlas (Kortrijk, Kuurne, Lendelede). “Omdat ze de bankapplicatie nog niet geïnstalleerd had, kon ze haar zogenaamd niet aan haar rekening, klonk het.” De vrouw had niet door dat het om internetcriminelen ging en schreef in twee keer meer dan 1.000 euro over. Enkele uren daarna belde haar echte dochter haar op en kwam het bedrog aan het licht.” De politie wil nu nog eens extra waarschuwen voor deze praktijken. De 63-jarige vrouw is niet de enige in Kortrijk die zich liet vangen. “De afgelopen maand werden in Kortrijk toch al een vijftal mensen opgelicht op die manier”, zegt Thomas Detavernier. “We raden aan om altijd eerst zelf je zoon of dochter op te bellen om na te gaan of dat bericht van hen kwam.” Niet alleen in Kortrijk duikt het bericht op. Ook een vrouw uit Terneuzen werd in juni ook al voor zo’n 1.000 euro opgelicht.