Opgelet: vanaf donderdag tijdelijk eenrichting in Magdalenastraat Peter Lanssens

25 september 2019

15u36 9 Kortrijk De firma Besix uit Brussel voert rioleringswerken uit, als voorbereiding voor de aanleg van een wegtunnel.

Die tunnel komt van de Burgemeester Lambrechtlaan (R36) tot aan rotonde Panorama. De kluifrotonde Appel verdwijnt. Om de werken snel en efficiënt uit te voeren, is er van donderdag 26 september tot en met zondag 20 oktober eenrichtingsverkeer in de Magdalenastraat. Het verkeer kan er dan enkel richting Marke. Wie er richting centrum van Kortrijk moet, rijdt tijdens die periode om via de Burgemeester de Bethunelaan, Minister Vanden Peereboomlaan en Zandstraat. Fietsers rijden om via het Mandelaplein en de Lambrechtlaan. De stad maakt van de gelegenheid gebruik om tijdens die periode de fietspaden in de Magdalenastraat verder rood in te kleuren.