Openluchtzwembad opende dit weekend de deuren, maar de grote drukte bleef wat uit Christophe Maertens

30 juni 2019

16u31 4 Kortrijk Het zwembad Abdijkaai heeft dit weekend voor het eerst dit seizoen de deuren geopend. Een grote overrompeling werd het echter niet, althans toch niet zaterdagnamiddag.

“We zijn inderdaad rustig gestart, maar heel wat mensen zijn naar het nieuwe zwembad Lago op Kortrijk Weide getrokken”, zegt beheerder Elewin Werbrouck. Wie wel in het water dook, genoot zichtbaar van de verfrissing. Of het zwembad Abdijkaai in Kortrijk open blijft, wordt na een evaluatie in 2021 duidelijk.