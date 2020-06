Openluchtcinema nabij verlaagde Leieboorden en voor het eerst in alle deelgemeenten: “24 topfilms met maximum 2.400 bezoekers” Peter Lanssens

24 juni 2020

09u46 20 Kortrijk Er is deze zomer weer openluchtcinema in de tuin van Broelkaai 6 nabij de verlaagde Leieboorden. Het aanbod breidt uit en de cinema toert langs alle deelgemeenten. “Er worden 24 films getoond. We laten in tijden van corona maximum honderd bezoekers per film toe. We hopen dus op 2.400 aanwezigen, voor alle films samen”, zegt schepen van Evenementen Kelly Detavernier (N-VA).

Zo’n 850 mensen genoten vorige zomer van zes films in de prachtige en feeërieke Broeltuin. Deze zomer verloopt alles coronaproof. De openluchtcinema ontvangt maximum honderd bezoekers per film in de tuin van Broelkaai 6. Reserveren is verplicht en kan vanaf nu. Je reserveert maximum vier tickets per film. Er worden van eind juli tot eind augustus elke vrijdag en zaterdag kwaliteitsfilms getoond in de Broeltuin. Het programma varieert van musical over familiefilm tot thriller. Vorig jaar werden zes films gespeeld in de Broeltuin. Nu worden er dat tien.

“Omdat er een grote honger is om elkaar veilig, dus met voldoende afstand, weer te ontmoeten”, vertelt Kristof Jonckheere, directeur van het kunstencentrum BUDA. “Het weer zal wel een rol spelen. Niet de regen schrikt mensen af, wel de kilte soms. Ook leuk om weten voor bezoekers: het cafeetje in Broelkaai 6 is weer open.”

Er is door de coronamaatregelen wel geen nieuwe editie van Drijf In Cinema mogelijk, op de Leie aan de Broeltorens. Daar hebben Sweep Concepts en Cinemobiel een oplossing voor. Door met veertien openluchtfilms in alle deelgemeenten van Kortrijk een interessant alternatief aan te bieden, met aandacht voor gezelligheid en leuke plekjes. Ook hier is het verplicht om een ticket te reserveren. En ook hier is de maximumcapaciteit per film honderd bezoekers. “De films worden telkens op vrijdag en zaterdag getoond en telkens in de buurt van een ontmoetingscentrum. We geven zo ook de deelgemeenten de kans om op een leuke manier te ontspannen en te genieten van een film”, zegt schepen van Deelgemeenten Ruth Vandenberghe (Team Burgemeester).

Het transport van het materiaal om de openluchtcinema voor het eerst ook in de deelgemeenten mogelijk te maken, gebeurt milieubewust met een bakfiets. “Topcinema naar alle hoeken van Kortrijk brengen is een inspanning die indrukwekkend is, gezien de vele te respecteren veiligheidsmaatregelen”, zegt Vincent Van Quickenborne (Team Burgemeester). “Wat mij betreft, verdienen de organisatoren nu al een ster op de grond.”

Het programma voor de openluchtcinema in de tuin van Broelkaai 6 is bekend. “We kiezen voor een divers aanbod met komedies, musicals, familiefilm, actie, spanning, mysterie, romantiek en als klap op de vuurpijl The Lighthouse als meest gevraagde film van het jaar. Voor elk wat wils dus”, zegt filmprogrammator Kevin Decoster van het kunstencentrum BUDA. Het programma omvat op vrijdag 31 juli Knives Out, op vrijdag 7 augustus The Lighthouse, op zaterdag 8 augustus Ford vs Ferrari, op vrijdag 14 augustus Booksmart, op vrijdag 21 augustus The Secret Garden, op zaterdag 22 augustus Midsommar, op vrijdag 28 augustus Songs from the Second Floor en op zaterdag 29 augustus The Gentlemen. Het publiek kiest twee keer zelf, via aan poll op www.facebook.com/Budafilm. Het publiek kiest op zaterdag 1 augustus tussen Blinded by the Light en Rocketman en op zaterdag 15 augustus tussen The Rocky Horror Picture Show en Grease.

De openluchtcinema komt op 31 juli en 1 augustus richting het OC in Rollegem, op 7 en 8 augustus richting OC in Marke, op 14 en 15 augustus richting OC De Troubadour in Bissegem, op 21 en 22 augustus richting OC in Aalbeke, op 28 en 29 augustus richting OC De Wervel in Bellegem, op 4 en 5 september richting OC De Vonke in Heule en op 11 en 12 september richting OC in Kooigem. De filmkeuzes voor de deelgemeenten worden binnenkort bekendgemaakt.

De deuren openen telkens om 21 uur. De film start telkens om 21.30 uur. Een ticket kost 2 euro. Je kan maximum vier tickets per reservatie bestellen. Meer info over het filmaanbod in de tuin van Broelkaai 6: www.budakortrijk.be. Meer info over de openluchtcinema in de deelgemeenten: www.uitinkortrijk.be.