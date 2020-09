Openluchtcinema in Kortrijk lokt 1.076 bezoekers Peter Lanssens

01 september 2020

16u09 0 Kortrijk De feeërieke tuin van cultureel nest Broelkaai 6 aan de verlaagde Leieboorden vormde van eind juli tot eind augustus het decor voor tien openluchtfilms. Georganiseerd door het kunstencentrum BUDA, in samenwerking met de stad. De films lokten 1.076 kijkers. Wat een succes is, met een beperkte capaciteit.

Kristof Jonckheere, directeur van het kunstencentrum BUDA: “De interesse in openluchtcinema is groot in tijden van corona. Daarom hielden we deze zomer geen zes, maar tien vertoningen in de tuin van Broelkaai 6. De verplichte mondmaskers en de afstandsmaatregelen schrikten onze bezoekers niet af. De vertoningen op vrijdag en zaterdag waren snel volzet.”

“De uiteenlopende films trokken een divers publiek aan”, zegt programmator Kevin Decoster. “Films als Knives Out, Booksmart en The Gentlemen brachten veel jongeren op de been. Liefhebbers van musicals leefden zich uit bij Rocketman en Grease. Fans van klassiekers waren enthousiast over The Secret Garden en Songs from the Second Floor. En wie van spanning houdt, amuseerde zich met Ford versus Ferrari, Midsommar, The Lighthouse en The Gentlemen.”

Lieve Vankeirsbulck, filmprogrammator: “En ondertussen vindt ons publiek ook zijn weg terug naar de Budascoop. Films als Tenet en Honeyland doen het goed. Dankzij de recente versoepeling (sinds deze maand is één meter afstand houden voldoende, red.) verhogen we de capaciteit in de zalen van 28 naar 55 procent en kunnen mensen toch op een veilige manier genieten van de nieuwste films.”

We kijken ernaar uit om de cineMAATjes kinderfilms en extra namiddagvertoningen in samenwerking met Neos, Vlas en Okra snel terug op te starten. En in oktober houden we ook een reeks specials in Budascoop, altijd coronaproof.” Meer info en het volledige programma: www.budakortrijk.be.

