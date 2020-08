Openluchtbad in Abdijkaai twee weken langer open Peter Lanssens

25 augustus 2020

17u25 0 Kortrijk Het openluchtbad in de Abdijkaai blijft twee weken langer open, tot en met zondag 13 september. De openingsuren worden in september wel aangepast: op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 15.15 tot 19.15 uur, op woensdag van 13.30 tot 19.15 uur en op zaterdag en zondag van 10 tot 19.15 uur. Het zwembad Lagaeplein in Heule heropent pas op maandag 14 september voor het publiek. De scholen zijn wel al vanaf 1 september welkom in zwembad Lagaeplein.

De drie zwembaden tegelijk open houden – Weide op het Mandelaplein en Abdijkaai in Kortrijk en Lagaeplein in Heule – is operationeel niet mogelijk. Het zou ten koste gaan van de veiligheid van de zwemmers. De zwemlessen die Sport Kortrijk aanbiedt, verhuizen tot de heropening van Lagaeplein tijdelijk naar Weide. “Het openluchtbad twee weken langer open houden, gebeurt op mijn vraag”, zegt schepen van Sport Arne Vandendriessche (Team Burgemeester). “Het open bad sloot tijdens de vakantie twee weken, nadat het leegliep. Door de verlenging krijgen abonnementhouders nu toch waar voor hun geld. Ook voor de uitbaters van het sportcafé in Heule, die nu tijdelijk de cafetaria van het openluchtbad in Kortrijk runnen, is het goed nieuws. Ze kunnen nog enkele weken langer de bezoekers van een hapje en drankje voorzien. Nu enkel hopen dat de weersvooruitzichten verbeteren”, aldus Arne Vandendriessche. “We hopen met de nieuwe regeling dat bezoekers nog wat extra kunnen genieten van hun vertrouwde openluchtbad”, zegt Lago-centrummanager Elewin Werbrouck.

“Bij regenweer is iedereen altijd welkom in ons tropisch klimaat in het zwembad Lago Kortrijk Weide. En vanaf 14 september opent dus ook het zwembad Lagaeplein”, aldus Werbrouck. De openingsuren in het zwembad Lagaeplein zullen dan als volgt zijn voor het publiek: op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 17 tot 21 uur, op woensdag van 14 tot 21 uur en op zaterdag van 14 tot 17 uur. Eerder raakte al bekend dat het zwembad Lagaeplein sowieso tot 2028 open blijft.

Wie nu wil reserveren om te zwemmen, doet dat via de webshop van Lago: www.lago.be/kortrijk of www.lago.be/kortrijk/Abdijkaai.