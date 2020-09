Openluchtbad Abdijkaai sluit zomerseizoen met bijna 10.000 bezoekers af: “Het blijft ook na 2021 nog open” Peter Lanssens

13 september 2020

16u43 0 Kortrijk Het openluchtbad Abdijkaai was op zondag 13 september voor de laatste keer open, deze zomer. Het voorbije seizoen was goed voor net geen 10.000 bezoekers. “Die cijfers doen me veel plezier”, zegt schepen van Sport Arne Vandendriessche (Team Burgemeester). “Ze zijn beter dan vorige zomer. En dat ondanks corona en de sluiting van twee weken kort na de opening begin juli. Toen er een breuk was in de kelder van het grote bassin en het helemaal leegliep.”

“Een pluim ook voor beheerder Lago, want het openluchtzwembad lag er veel properder bij dan vorige zomer, toen er klachten waren”, vervolgt Arne Vandendriessche. “Het openluchtbad Abdijkaai is ook zeker tijdens het zomerseizoen van 2021 open. De bedoeling is zelfs om het daarna nog enkele jaren extra open te houden tijdens de zomer (er was eerst sprake van een sluiting na de zomer in 2021 omdat het beschermde complex verouderd is, maar daar komt de stad op terug omdat het openluchtbad bij veel Kortrijkzanen erg populair blijft, red.).

“We gaan alles nu wel eerst bespreken met beheerder Lago. Wat er daarna gebeurt met het openluchtbad, is nog lang niet zeker. We broeden op enkele pistes voor een nieuwe invulling, maar die moeten nog uitgewerkt worden. Het zal pas tegen 2025 echt concreet worden, denk ik”, aldus Arne Vandendriessche.

“Ook wij staan er zeker voor open om het openluchtzwembad Abdijkaai nog enkele jaren langer open te houden”, reageert operationeel Lago-directeur Tom Hillewaere. “Dat vormt geen enkel probleem voor ons. De werking zat goed deze zomer. We waren beter georganiseerd dan de zomer in 2019. We ervaren trouwens ook de uitbating van de cafetaria als positief. het was er aangenaam zitten. De cafetaria draaide goed.”