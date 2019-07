Openluchtbad Abdijkaai in Kortrijk ligt er onverzorgd bij: “Douches kapot, vuile kleedkamers en maar 1 kassa” Peter Lanssens

25 juli 2019

18u24 54 Kortrijk Het openluchtbad Abdijkaai ligt er onverzorgd bij. “Zo werken de douches aan het zwembad niet, terwijl de vestiaire onbewaakt is en de kleedkamers vuil zijn”, zegt Kortrijkzaan Steven Caulier (45). Eén getuigenis, maar alle commentaren in het zwembad volgen dezelfde lijn. “Ontoelaatbaar, ik ga vrijdag zelf mee op inspectie”, zegt sportschepen Arne Vandendriessche (Team Burgemeester).

Het is bloedheet. Toch is er maar één kassa open in het openluchtzwembad Abdijkaai. “Met als gevolg dat je hier tot een uur moet aanschuiven”, krijgen we overal te horen. Eén meisje viel donderdagnamiddag zelfs flauw, in de veel te warme rij. Binnen worden we meteen aangeklampt over de staat van het zwembad.

Fontein werkt niet

Het is een beschermd gebouw uit begin jaren ’50 van vorige eeuw, waar Kortrijkzanen een innige band mee hebben. Het is een van de mooiste openluchtbaden in ons land. “Maar het gaat hier allemaal kapot”, horen we overal. Er zijn de niet werkende douches aan het ondiepe zwembad, de onbewaakte vestiaire, hier en daar vuile kleedkamers en ook wat losliggende tegels buiten. Maar er is meer. “Zo werkt de fontein in het ondiep bad niet. Kinderen vinden die nochtans zo leuk”, zegt Steven Caulier. “Het zwembad is voor veel mensen pure nostalgie. En dan zie je het hier nu verloederen. Ik word er echt zot van.” Iemand anders wijst er op dat ook de tafeltennistafels verdwenen zijn. Verder is er van animatie geen sprake meer. Zo is er deze week enkel laatavondzwemmen in de nieuwe openluchtbaden op Weide en niet in het ondiepe en diepe zwembad in de Abdijkaai.

Sluipmoord

Het zint veel Kortrijkzanen niet. Ze beweren dat er een sluipmoord op het openluchtbad Abdijkaai wordt gepleegd. Lago en de stad zouden op termijn Abdijkaai willen afstoten omdat het zwembad verouderd is en minder volk lokt dan het nieuwe zwembad op Weide. “Dat er minder volk is in de Abdijkaai, werken ze zélf in de hand. Door de boel hier te boycotten”, zegt Mohamed Asadiq. “Het doet pijn, de manier waarop ze met het zwembad omgaan. Ik kom hier al sinds ik kind ben. En de tarieven zijn trouwens veel te hoog.” Een voorbeeld: een 10-beurtenkaart kostte vroeger 15 euro. Nu betalen inwoners van Kortrijk en Zwevegem daar 48 euro voor. Niet-inwoners betalen zelfs 78 euro. Er zijn goedkopere formules zoals een maandabonnement (39,90 euro) voor inwoners en niet-inwoners en een 50-beurten- (99 euro) en 200-beurtenkaart (250 euro) voor inwoners. Maar dan moet je iedere dag naar het openlucbtbad Abdijkaai gaan, om er een financieel voordeel uit te halen. Sowieso verwacht je dan wel een vlotte bediening en een proper zwembad, waar alles naar behoren werkt.

Alles herstellen

Dat is nu niet het geval. “Het openluchtbad Abdijkaai is een oud zwembad waar er vaker iets kapot gaat”, zegt Diether Thielemans, algemeen directeur van beheerder Lago. “We gaan alles herstellen, in overleg met de stad. En aan de kassa moet het inderdaad sneller gaan. Wat de vestiaire betreft, bekijken we om die op drukke dagen toch te bemannen. Er wordt wel degelijk gepoetst. We bekijken hoe dat gebeurt. Ik heb geen idee waar de tafeltennistafels zijn. We gaan na”, aldus Dieter Thielemans. “Het is ontoelaatbaar. Ik ga morgen zelf ook kijken met onze technische dienst, om te zien wat er moet gebeuren”, zegt schepen Arne Vandendriessche. “En we gaan het Lago daarna dag per dag laten opvolgen. Zoals we ook met het zwembad Lagaeplein in Heule deden.”

Sluiting na 2021?

Vraag is hoe het nu verder moet met het openluchtbad Abdijkaai. Er zijn dagen met ruim 400 bezoekers, als het warm is. Maar op andere dagen is het vaak bedroevend met op vrijdag 19 juli bijvoorbeeld 13 bezoekers en op zondag 21 juli 17 bezoekers. Er wordt na 2021 geëvalueerd. Waarna er beslist wordt of de zwembaden Abdijkaai én Lagaeplein in Heule al dan niet open blijven. Klopt het dat die beslissing er nu al is is en beide zwembaden sluiten, zoals veel Kortrijkzanen denken? “Dat is niét zo”, benadrukt Diether Thielemans. “Afwachten tot na 2021”, zegt Arne Vandendriessche. “Het enige wat ik nu al kan zeggen is dat veel mensen binnen het stadsbestuur een emotionele band hebben met het openluchtbad Abdijkaai én ook met het zwembad Lagaeplein.”