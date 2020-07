Openluchtbad Abdijkaai blijft zeker ook nog dit weekend dicht VHS

17 juli 2020

17u58 5 Kortrijk Ten vroegste maandag gaat het openluchtzwembad aan de Abdijkaai in Kortrijk weer open, na de problemen van twee weken geleden waarbij het bad grotendeels leegliep.

Het open zwembad ging op zondag 5 juli in allerijl dicht nadat het waterpeil zienderogen daalde. Oorzaak: problemen met de waterpompen en enkele kleppen die de aanvoer- en afvoer regelen van het zwembadwater. Daardoor liep een buffersysteem in de kelder over. Vandaag, bijna twee weken later, zijn de pompen gereviseerd en de kleppen hersteld. Het zwembad is intussen ook weer gevuld met 600.000 liter water. Het hele weekend wordt de technische installatie van het zwembad getest, tegen zondag hoopt men dat de waterkwaliteit voldoet om veilig te kunnen zwemmen. Als dat alles vlot verloopt, kan er maandag vanaf 10 uur weer gezwommen worden in openlucht. Hopelijk is dan ook de zon van de partij.