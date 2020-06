Openingsspektakel Sinksen lokte online 65.000 kijkers, CD&V uit kritiek op kostprijs virtuele feesten Peter Lanssens

02 juni 2020

12u13 0 Kortrijk Het openingsspektakel van de alternatieve en virtuele Sinksenfeesten lokte zaterdagavond 65.000 kijkers, onder meer via Het openingsspektakel van de alternatieve en virtuele Sinksenfeesten lokte zaterdagavond 65.000 kijkers, onder meer via de Facebookpagina Het Laatste Nieuws uit Kortrijk . Oppositiepartij CD&V schrikt wel van de kostprijs om Sinksen in de Wolken te organiseren. Die bedroeg 150.000 euro.

We zetten eerst nog enkele cijfers op een rijtje, van het voorbije verlengde Sinksenweekend. De afsluiter met rapper Brihang op maandagavond lokte 1.360 kijkers. De virtuele editie van Kortrijk Loopt, waarbij de mensen vanuit hun kot liepen en wandelden, lokte 1.731 lopers en was goed voor 23.484 verzamelde kilometers.



Stoutste dromen

Sinksen lanceerde een oproep om stoepen in te kleuren. Er werden 6.000 pakjes stoepkrijt verdeeld. De online ludieke Sinksenquiz lokte 180 deelnemers. Quindo maakte 60 uur non-stop Radio Sinksen op 92.2 FM. Medewerkers van de jongerenradio namen 94 interviews af, draaiden 174 verzoeknummers en dronken samen 203 liter water. Want de thermometer steeg in de studio tot 36 graden. “De Sinksenfeesten tot bij de Kortrijkzanen thuis brengen overtrof mijn stoutste dromen”, zegt schepen van Evenementen Kelly Detavernier (N-VA).

Een deel van de Kortrijkzanen stelt zich vragen bij de kostprijs van 150.000 euro, voor virtuele feesten. “Sinksen in de Wolken was een creatieve oplossing waar we van genoten”, zegt CD&V-fractieleidster Hannelore Vanhoenacker. “We schrokken wel toen we zagen dat de kostprijs dezelfde is als vorige jaren. We beseffen dat zo’n alternatief heel wat geld kost, maar wensen toch het stadsbestuur te waarschuwen de knip op de portemonnee te houden in deze coronatijden van financiële moeilijkheden”, besluit Hannelore Vanhoenacker.