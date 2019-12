Opening Warmste Week is kippenvelmoment: 100 drummers steken vrouw met MS hart onder de riem Peter Lanssens

18 december 2019

09u48 26 Kortrijk Zo’n 100 drummers van Kortrijk Drumt openden woensdagochtend De Warmste Week op het Mandelaplein. Dat deden ze ook om Caroline Cuypers (30) uit Keerbergen een hart onder de riem te steken. Caroline heeft MS en is het metekind van Mieke Cuypers (55), de vrouw van topdrummer Gino Kesteloot. “Het was een klap in ons gezicht toen we het vernamen. Maar Caroline zelf gaat er goed mee om.”

Het was een indrukwekkend zicht vlak voor de openlucht radiostudio: de 100 drummers van Drumsessies Gino Kesteloot uit Heule gaven àlles voor StuBru-presentatoren Eva De Roo, Joris Brys en Fien Germijns. Het metekind van Mieke Cuypers (55), de vrouw van Gino Kesteloot, heeft multiple sclerose. Dat is een chronische ziekte van het centrale zenuwstelsel. “Caroline kreeg vijf jaar geleden, toen ze 25 jaar was, de diagnose”, vertelt Mieke. “Het erge aan MS is dat het een totaal onvoorspelbare ziekte is. Het maakt het centraal zenuwstelsel kapot, maar je weet niet goed wat er komen zal en wanneer het zal komen. Je moet er de rest van je dagen mee leven. Caroline had een paar weken geleden een eerste zware uitbraak. Maar ze neemt dagelijks medicatie en heeft het vrij goed onder controle. Ze gaat er beter mee om dan wij.”

7.000 euro voor MS Liga

De drummers brachten nummers zoals We Will Rock You van Queen en I Was Made For Loving You van Kiss. Op maandag 23 december doen ze het vanaf 18 uur nog eens over, in OC De Lange Munte in Kortrijk. Daar zullen ze met 55 drummers een Kortrijk Drumt in vijf delen brengen. Het OC is uitverkocht. De opbrengst van zo’n 7.000 euro gaat naar de MS Liga. “Toen ik onze actie registreerde op de site van De Warmste Week en er mijn verhaal deed, werd ik snel gecontacteerd door Studio Brussel”, vertelt Mieke Cuypers. “We spraken af om iets speciaals te doen. En zo hebben we met Kortrijk Drumt de eer gehad om De Warmste Week op het Mandelaplein te openen. Als verrassing, want we mochten niets zeggen. Caroline is ontroerd door ons initiatief. We kregen ook al heel veel bemoedigende mailtjes van de MS Liga.”