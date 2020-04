Opening nieuwe Delhaize Sint-Rochus voor onbepaalde tijd uitgesteld: “Uitzonderlijke omstandigheden” Peter Lanssens

08 april 2020

11u14 0 Kortrijk De begin april voorziene opening van de nieuwe Delhaize Sint-Rochus in de Loofstraat in de Doorniksewijk is voor onbepaalde tijd uitgesteld.

“De werf ligt stil”, zegt Delhaizewoordvoerder Roel Dekelver. “De afwerking van de winkel loopt onvermijdelijk vertraging op. Het zijn dan ook uitzonderlijke omstandigheden, in deze coronatijden. De opening is tot na de crisis uitgesteld. Een nieuwe openingsdatum kan ik nu niet meegeven. Omdat we nog niet weten hoe lang het nog zal duren. De klanten hebben gelukkig begrip voor de situatie”, aldus Roel Dekelver.

Delhaize Sint-Rochus, geopend in 1967, is sinds begin 2019 dicht. De oudste en drukste Delhaize vestiging in onze regio werd gesloopt. Om er een nieuwe hypermoderne Delhaize te kunnen bouwen. Het is uitkijken naar de opening van de nieuwe voedingstempel, die een van de meest moderne supermarkten van ons land wordt. Het geduld van de klanten wordt nu nog wat langer op de proef gesteld.