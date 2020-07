Opening Hawaiiaans eethuis op Grote Markt schuift naar september op Peter Lanssens

24 juli 2020

11u46 14 Kortrijk Hawaiian Poké Bowl wilde eind maart de eerste West-Vlaamse vestiging openen, op de Grote Markt in Kortrijk. Tot de eerste coronagolf de kop opstak. Het Hawaiiaans eethuis is evenwel niet geschrapt. De opening is nu, altijd onder voorbehoud van verdere coronamaatregelen wel, eind september gepland.

Het eethuis komt op het gelijkvloers van de nieuwe residentie Belfort op de hoek van de Grote Markt en de Rijselsestraat, recht tegenover het historisch stadhuis. Voor de liefhebbers van Hawaiian Poké Bowl, nog even geduld. “Het is onze bedoeling om in augustus de laatste fase van de werken aan te vatten”, zegt CEO Mattijs Hermans. “Om dan vier tot zes weken later te openen.”

Bij Hawaiian Poké Bowl zien ze zichzelf als ‘de revolutie op het vlak van healthy food’. Geen droge slaatjes, maar een gezone bowl of kom. Je stelt je maaltijd zelf samen met keuze uit ruim zestig dagverse ingrediënten zoals vis, kip, steak, groentjes en ander lekkers, afgewerkt met huisgemaakte dressings en toppings. Er heerst een tropisch vakantiesfeertje in het eethuis. Hawaiian Poké Bowl heeft al eethuizen in Antwerpen, Leuven, Hasselt, Mechelen, Gent en in het Wijnegem Shopping Center. Straks komt daar dus Kortrijk bij.