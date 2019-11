Opendeurdagen verdeler houtbewerkingsmachines in gevaar door brand LSI

26 november 2019

08u38

Bron: LSI 0 Kortrijk Op de bedrijvenzone van de Waterven in Heule (Kortrijk) heeft het maandagnacht gebrand in een afvalcontainer in de toonzaal annex werkplaats van de verdeler en installateur van houtbewerkingsmachines Vens & Thiers. De brandschade is miniem maar door de rookschade dreigen de geplande opendeurdagen in het water te vallen.

Het was een vroege werknemer die dinsdagochtend rond 6u bij aankomst opmerkte dat er rook uit het bedrijf kwam. Hij belde meteen de hulpdiensten. De brandweer van de zone Fluvia stelde al snel vast dat de rook afkomstig was van een afvalcontainer en kon de vuurhaard met een minimum aan water blussen. De volledige toonzaal zat evenwel onder de rook en moest zo’n twee uur geventileerd worden. “Een ramp voor onze opendeurdagen die van woensdag tot zaterdag gepland waren voor klanten, potentiële kopers en technische scholen”, klinkt het bij het bedrijf. “Alle houtbewerkingsmachines stonden mooi opgesteld en waren nauwkeurig afgesteld. We waren al maanden bezig met de voorbereidingen. Nu zit alles onder het roet. Die hoogtechnologische machines en robots werken tot op een millimeter nauwkeurig en zijn door het roet wellicht aangetast.” De kantoren bleven grotendeels gespaard.

Een nauwkeurigere analyse van de schade moet dinsdag duidelijk maken of de opendeurdagen definitief afgelast worden. Mogelijk ontstond de brand in de afvalcontainer door zelfontbranding. In de firma waren geen rookmelders aanwezig. Mogelijk smeulde het in de container al enkele uren vooraleer het opgemerkt kon worden.