Openbare verlichting valt uit: Kortrijk even in het pikdonker VHS

28 juni 2019

15u42 0 Kortrijk Terrasjesavond in Kortrijk kreeg donderdag een extra dimensie toen plots de openbare verlichting uitviel. Een probleem in een elektriciteitscabine in het oosten van de stad was de boosdoener.

Rond tien uur donderdagavond floepte in het centrum van Kortrijk de straatverlichting aan. Maar lang duurde dat niet, want opeens viel alles weer uit en werd het - romantisch of akelig, al naargelang het aanvoelen van wie nog buiten was - pikdonker. De problemen situeerden zich alleen op straat: restaurants, cafés, woningen en winkels werden niet getroffen. Technici van netwerkbeheerder Fluvius snelden ter plaatse om de oorzaak van het probleem te achterhalen. Dat duurde even, maar uiteindelijk bleek het om een probleem te gaan met de generator in een cabine in het oosten van de stad. Grote delen van de stad moesten het een tijdlang zonder straatverlichting stellen. Rond middernacht brandden de eerste lampen weer, twee uur later was dat ook elders het geval.