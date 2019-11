Opbrengst concert helpt droom van jongvolwassenen met beperking waarmaken: “We willen zelfstandig wonen” Fou du Swing! in stadsschouwburg steunt woonproject Co-Living Peter Lanssens

04 november 2019

07u11 0 Kortrijk De stadsschouwburg in Kortrijk ontvangt op zaterdag 23 november in het kader van De Warmste Week op Studio Brussel een bijzonder concert. De opbrengst van Fou du Swing! gaat naar Co-Living: een woonproject in Zwevegem waar twaalf mensen met een mentale beperking tegen de lente van 2021 zelfstandig wonen. De zorgkosten lopen wel hoog op. “De steun is broodnodig. Anders redden ze het niet”, zeggen de ouders van vijf jongvolwassenen die er hun intrek nemen.

In de Ierlandlaan in Zwevegem worden de huizen met nummers 1 tot 6 gesloopt om plaats te maken voor twaalf nieuwe studio’s en flats. Het project van de sociale bouwmaatschappij Eigen Haard en de vzw’s Groep Ubuntu x 8K en Co-Living kost 960.000 euro. De Vlaamse overheid steunt, maar lang niet alles. Vooral de zorgkosten swingen de pan uit. “Het is een heel bijzonder project”, vertellen de ouders. “Onze kinderen geven zelf aan zelfstandig te willen wonen. Door het project zijn ze zeker van een goede plek. Ze krijgen elk hun eigen kamer en sanitair, er komen gemeenschappelijke ruimtes zoals een living, keuken en ontspanningsruimte en er zal domotica zijn. Het zal hen lukken om er zelfstandig te wonen omdat ze als groep sterker zijn dan als individu. Ze helpen elkaar, controleren elkaar en ondersteunen elkaar. Het is ook goed dat de buurt betrokken wordt. Want er komt een buurtruimte op het gelijkvloers van de nieuwbouw. Het project zal hen gelukkig maken omdat ze autonoom wonen, tot een groep behoren en kwaliteitsvol leven. Maar als wij er niet meer zijn, willen we dat hun zorg gegarandeerd blijft”, benadrukken de ouders. “Zo kost bijvoorbeeld een halftijdse opvoeder per jaar 22.000 euro. Het budget volstaat momenteel zeker niet. De steun is broodnodig. Anders redden ze het niet.”

Als wij er niet meer zijn, willen we dat hun zorg gegarandeerd blijft. Zo kost bijvoorbeeld een halftijdse opvoeder per jaar 22.000 euro. Het budget volstaat momenteel zeker niet. De steun is broodnodig. Anders redden ze het niet. De ouders van de jongvolwassenen met een beperking

Verliefd

We stellen vijf jongvolwassenen die er gaan wonen aan u voor. Hannes uit Kortrijk is assistent van de directeur in het Sint-Amandscollege Zuid in Kortrijk, ontwerpt kleren in kunstatelier de Zandberg in Harelbeke en fitnesst graag: “Ik hou ook van een aperitiefje met familie en vrienden en van reizen.” Stijn uit Hulste werkt in atelier tAlternatief in Zwevegem, via maatwerk in de bib in Kortrijk en op de manège: “Ik heb hobby’s zoals paardrijden, basket, strips van FC De Kampioenen en reizen. Ik krijg graag cadeautjes en kaartjes op mijn verjaardag.” Lien uit Zwevegem helpt in de voorschoolse opvang in de Kappaertschool in Zwevegem en in kunstwerkplaats de Zandberg. “Ik teken en kleur graag en wandel veel met de hondjes.” Kunstenaar Tony uit Zwevegem gaat ook naar de Zandberg. Het lijkt net alsof hij een computer in zijn hoofd heeft: “Ik werk het liefst met hout, maar met ijzerdraad maak ik ook leuke dingen. Ik ga graag uit eten. Ik ben verliefd op mijn vriendin Laurence.” Laurence uit Zwevegem werkt in de Zandberg, een technisch atelier in Avelgem en de bib in Zwevegem: “Maar mijn vriendje Tony komt op de eerste plaats. Ik dans heel graag en hou van muziek, vooral van De Romeo’s. Ik hou verder van jeugdserie Ghost Rockers, uit eten, reizen, basketten en een feestje bouwen”, vertelt de jongedame.

Franse zazou en heerlijke swing

Frank Vierstraete (63), gewezen uitbater van café De Klokke in Kortrijk en bekend bij verenigingen zoals De Kortrijkse Revue en het Kortrijks Lyrisch Toneel, kent enkele ouders. “Ik wil die jongvolwassenen helpen om hun droom waar te maken”, vertelt Frank. Hij contacteerde Ann De Winter uit Oosterzele. Zij is samen met Kaatje Chiers uit Roeselare leadzangeres van Les Croquettes. De zangeressen brengen ondersteund door een orkest van zes topmusici op zaterdag 23 november om 20 uur Fou du Swing! in de schouwburg. Fou du Swing! neemt je mee naar de tijd van de Franse zazou en de heerlijke swing. “Het wordt een feel-good avond. We willen dat iedereen na het concert met een goed gevoel naar huis gaat”, vertelt Ann De Winter. De opbrengst van het concert, organisator Frank Vierstraete mikt op 500 aanwezigen, gaat naar Co-Living. Er worden de avond van het concert ook armbandjes verkocht. “Dank verder aan alle sponsors, met zeven Argenta kantoren als hoofdsponsor”, zegt Frank Vierstraete. Een ticket kost 20 euro. Info: www.schouwburgkortrijk.be of tel. 056/23.98.55. Een gift doen (met fiscaal attest) kan ook, in samenwerking met de Koning Boudewijnstichting. Meer info: www.co-living.be.