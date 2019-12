Op zoek naar een origineel geschenkje? De Warmste Pakjesmarkt kan soelaas bieden... Joyce Mesdag

13 december 2019

17u20 0

Vier dames achter de bedrijfjes Recharge Your Battery, DJAR en Lunch Local slaan de handen in elkaar voor de Warmste Pakjesmarkt, een evenement in het kader van de Warmste Week.

Je kan er in Vives terecht voor unieke geschenkjes, maar je kan er ook blijven plakken aan de bar. De opbrengst gaat naar De Stichting tegen Kanker. De dames organiseren er ook ‘de Warmste brunch’, een groot buffet met lekkernijen, maar die is intussen helemaal volzet. “). Maar iedereen is meer dan welkom op de warmste pakjesmarkt voor een aperitief, gezelligheid en om de perfecte kerstpakjes uit te zoeken”, zegt Eva Vandenheede.