Op zoek naar de nieuwste trends? Kom naar Hobby Creatief Salon in Xpo Peter Lanssens

04 maart 2020

13u07 2 Kortrijk Kortrijk Xpo ontvangt van vrijdag 6 tot en met zondag 8 maart Hobby Creatief Salon, in hal 6. De ruim 125 exposanten uit binnen- en buitenland stellen er de nieuwste trends voor.

Op deze editie zijn dat onder meer amigurumi of knuffelbeestjes haken, diamond painting, parelborduren, Japans vlechten of Kumihomo, giftwrapping, met leder boetseerklei werken, een kunstwerk maken van uw oog-iris, sieraden maken met UV-hars, noem maar op. Ook alle klassieke hobby’s komen aan bod. Er zijn verder ruim 50 workshops zoals schilderen op canvas, sieraden maken, bloemstukken maken, pixel, handlettering enzovoort. Er zijn workshops voor kinderen zoals snoeptaarten maken, glittertattoos plaatsen en cupcakes versieren. Kinderen tot en met 12 jaar mogen gratis binnen. Wie thuis een kleurrijke sleutelhanger maakt en die inlevert op de beurs, krijgt een geschenk. De makers van de meest creatieve sleutelhangers worden bovendien beloond met een creapakket. Alle bezoekers krijgen trouwens sowieso een gratis pakketje crea-artikelen. De beurs is tijdens de driedaagse telkens van 10 tot 18 uur open. Kaarten kosten 8,50 euro (met online kortingsbon) of 10 euro. Meer info is terug te vinden op de website www.hobbysalon.be.