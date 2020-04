Op veel plaatsen chaos in heropende recyclageparken, maar niet in Kortrijk en Kuurne: “2.600 afspraken, maar mensen komen niet tegelijk” Peter Lanssens

07 april 2020

13u33 64 Kortrijk Op veel plaatsen in Vlaanderen Op veel plaatsen in Vlaanderen ellenlange files dinsdagmorgen, aan heropende recyclageparken. Maar niet overal, zoals in Kortrijk en Kuurne, waar er op afspraak gewerkt wordt. “We noteerden al 2.600 afspraken, tot zaterdag 18 april”, zegt schepen van Afvalbeleid Ruth Vandenberghe (Team Burgemeester). “Misschien moeten we zelfs overwegen om het werken op afspraak in de recyclageparken ook na de coronacrisis te behouden.”



Hoe werkt het in Kortrijk? Wie reserveert op www.kortrijk.be/corona/afval, kiest een recyclagepark en een gewenst tijdstip. Er zijn per tijdslot van 20 minuten maximum 15 plaatsen beschikbaar. Er mogen niet meer dan 10 wagens tegelijk binnen, wat beter werkt om de afspraken rond ‘social distancing’ na te kunnen leven. De eerste 2 openingsuren in de voormiddag zijn enkel voor 65-plussers. Omdat zij de meest kwetsbare groep vormen, in coronatijden. We nemen dinsdagochtend een kijkje in het recyclagepark aan de Lage Dreef in Heule. Geen lange files daar. Heulenaar Jean-Pierre Ingels (75) rijdt er als eerste op, onder meer met groenafval en verfresten. “Ik maakte online een afspraak, maar bleek hier wel niet op de lijst te staan. Er liep wellicht iets fout, maar ik mocht gelukkig toch binnen. Het blijft sowieso een heel goed systeem.”

Het is goed georganiseerd. Indien we zonder afspraak zouden werken, zouden ze hier al snel bumper aan bumper staan. Parkwachter Jean-Paul Soete

Veilig

Zwembadbeheerder Jean-Marie Seynaeve (67) is ook een van de eerste bezoekers in het recyclagepark. Hij heeft heel wat snoeiafval bij, van Japanse duizendknoop. “Die sierstruik moest echt dringend gesnoeid worden thuis”, vertelt hij. “En we staan momenteel ook nog eens op het punt om van Heule naar Bissegem te verhuizen. Handig dus om de zaken die nu het meest in de weg lagen, in tijden van corona toch naar het recyclagepark te kunnen brengen. Ik voel me hier zeker veilig. De mensen houden afstand. En het is een goed en vlot systeem.”

Ontsmettingsmiddel

De parkwachters zijn beschermd met handschoenen en een mondmasker en spatbril. Wie dat wil, draagt ook een faceshield. Parkwachter Jean-Paul Soete (59) uit Bissegem loopt met een ontsmettingsmiddel rond. Hij besproeit er contactoppervlakten mee, zoals de trappen aan de containers. “Het is goed georganiseerd”, vertelt Jean-Paul. “Indien we zonder afspraak zouden werken, zouden ze hier al snel bumper aan bumper staan.”

Er is ook politiebewaking aan onze recyclageparken. Niet dat er een permanente aanwezigheid is. Maar de politie zal toch regelmatig aanwezig zijn. Wie zich niet aan de regels houdt, krijgt een boete van 250 euro. Schepen van Afvalbeleid Ruth Vandenberghe.

Politiebewaking

In recyclageparken in andere steden en gemeenten, waar er van eerst een afspraak maken helemaal geen sprake is, staan er inderdaad flinke rijen. En raken zelfs kruispunten even geblokkeerd. Niet in Groot-Kortrijk dus, dinsdagochtend. “Er was geen haar op mijn hoofd dat er aan dacht om onze recyclageparken zomaar te heropenen”, vertelt schepen Ruth Vandenberghe. “Door op afspraak te werken, vermijden we chaos. Er is ook politiebewaking aan onze recyclageparken. Niet dat er een permanente aanwezigheid is, maar de politie zal toch regelmatig aanwezig zijn. Wie zich niet aan de regels houdt, krijgt een boete van 250 euro.”

Kuurne

Ook in Kuurne, waar er eveneens op afspraak wordt gewerkt, is het momenteel rustig en vooral veilig in het containerpark. “Door een goede voorbereiding en communicatie, het inzetten van extra personeel en de discipline van onze burgers”, zegt schepen van Afval Francis Watteeuw (sp.a). Meer info over de manier van werken in Kuurne vind je op https://www.kuurne.be/nieuws/recyclagepark-terug-open-op-afspraak.



