Op knuffeldieren jagen in Groot-Kortrijk? Kaart toont honderden plaatsen waar ze te spotten zijn Peter Lanssens

01 april 2020

08u35 0 Kortrijk Om als gezin de verveling tegen te gaan in coronatijden, zeker nu de paasvakantie stilaan in aantocht is, kan het leuk zijn om op berenjacht te gaan in Kortrijk en deelgemeenten. Om door het bos de bomen te blijven zien, maakte Kortrijkzaan Frederic Stragier een online stratenplan. Met daarop honderden plaatsen waar er knuffeldieren te spotten zijn. Heel handig.

Het zijn niet allemaal beren. Zo is er in de Groeningestraat aan een raam van Winstons, dat is de bar van hotel Messeyne, een Mickey Mouse te bewonderen. Het maakt wandelen en een frisse neus halen met jonge kinderen een pak aangenamer. Dankzij de kaart kan je nu vooraf ook een route uitstippelen. Aan mogelijkheden tot variatie geen gebrek. Er staan tot in het ‘verre’ Kooigem knuffeldieren aan ramen van woningen. Ook dankzij Frederic Stragier kunnen inwoners, om de kaart zo compleet mogelijk te maken, zich online melden als ze knuffels aan het raam gezet hebben. Klik hier. Wie de kaart met alle al bekende locaties wil raadplegen: klik hier.