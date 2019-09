Oorlogshelden staan centraal op 75ste verjaardag bevrijding Joyce Mesdag

08 september 2019

17u10 0 Kortrijk Overal in onze regio werd vandaag de bevrijding herdacht na de Tweede Wereldoorlog, precies 75 jaar nadat de Duitsers uit onze contreien werden verdreven. De plechtigheden in Kortrijk en Deerlijk sprongen eruit, daar werden lokale oorlogshelden gevierd. De laatste oud-strijder van Deerlijk, André Verhaeghe (97), kreeg een medaille van de Nationale Strijdersbond. “Je kan je niet indenken hoeveel geluk ik voel door hier te zijn”, zei die.

André Verhaeghe woont in Middelkerke sinds 2004, maar hij is nog altijd een Deerlijkenaar in hart en nieren. De Nationale Strijdersbond van België contacteerde dan ook het gemeentebestuur van Deerlijk om hem in zijn thuisgemeente te eren naar aanleiding van de 75ste verjaardag van de bevrijding na de Tweede Wereldoorlog.

André is een van de 400 oud-strijders die ons land nog telt. Hij was een belangrijk lid van de verzetsbeweging in de regio Kortrijk en heeft als Deerlijknaar vanuit die rol ook bijgedragen aan de bevrijding van Deerlijk. Voor die inzet voor zijn vaderland kreeg hij Nationale Strijdersbond van België een medaille opgespeld.

Burgemeester Claude Croes had voor de gelegenheid wat opzoekingswerk verricht. Hij had onder meer een getuigenis van André teruggevonden in het werk ‘Derlike’ van Armand Deknudt, over de nacht van 7 september 1944. Op deze donderdag werd de veldslag voor de bevrijding van Deerlijk uitgevochten. Zowel gewonde Duitsers als Engelsen belandden die nacht in het ‘stadhuis’. Vele soldaten zijn daar gestorven. Er lagen een twintigtal zwaargewonden, overal waar er plaats was, en de vloer was bedekt met bloed.

“Eerlijk gezegd, dat vergeet ge nooit”, zo klonk het in de getuigenis van André. “Er was daar een Duitser die met zijn paternoster lag. Hij heeft de biecht gesproken, en is daar gestorven. De Duitsers zijn die nacht even goed verzorgd geweest als de Engelsen.”

Nadat Verhaeghe uitvoerig werd bedankt voor wat hij voor zijn vaderland had gedaan, nam de kranige negentiger zelf even het woord. “Je kan je niet indenken hoeveel geluk ik voel door hier te zijn”, zei die. “Ik zat vroeger in de gemeenteraad, ik vind het heel mooi dat ik hier op het gemeentehuis word ontvangen.” Met een paar mopjes hier en daar, had André het publiek helemaal op zijn hand. “

Naast de plechtige herdenking van de bevrijding op de Grote Markt in Kortrijk, met hymnes van Field Marshal Haig’s Own Pipes, een taptoe door Ypres Surrey Pipes & Drums en een optreden van Massed bands, werd op de Graanmarkt, de eerste Kortrijkse struikelsteen ingehuldigd ter ere van Edmond Buysschaert. Edmond was actief bij het verzet tijdens de Tweede Oorlog.

“Hij hielp geallieerde piloten onderduiken, en werkte mee aan verschillende sabotageacties”, vertelt zijn nicht Ann-Caroline. “Na het bombardement van het station van Merelbeke heeft Edmond actief geholpen om slachtoffers van onder het puin te halen. Hij had net zijn 21ste verjaardag gevierd, toen hij op zaterdag 2 september 1944 werd neergeschoten door een Duitse colonne. Hij had zich vrijwillig aangeboden om te helpen bij een sabotageactie op de spoorweglijn Kortrijk-Brussel,samen met vier anderen.” De familie is heel blij met de erkenning die Edmond te beurt valt. Zijn broer is speciaal vanuit Canada naar Kortrijk gereisd voor de plechtigheid.