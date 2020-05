Ook winkelcentra K en Ring Shopping heropenen op 11 mei, met tal van maatregelen Peter Lanssens

05 mei 2020

17u22 0 Kortrijk Winkelcentra K en Ring Shopping heropenen ook op maandag 11 mei. Met ook daar een pak maatregelen. “We zetten ons telsysteem in”, klinkt het bij het K-management. “Indien het maximum toegestane bezoekersaantal wordt behaald, zal de security slechts stapsgewijs nog shoppers toelaten in het winkelcentrum.”

Nu de stad Kortrijk het actieplan veilig winkelen lanceerde, geven ook winkelcentra K en Ring Shopping een (voorlopige) stand van zaken. Onder voorbehoud van de volgende Nationale Veiligheidsraad op woensdag 6 mei. Zo is het nog niet duidelijk of er één shopper per 10 of per 15 vierkante meter toegelaten wordt in de shoppingcentra. “Alle toegangen van K gaan open zijn, telkens met extra security”, zegt building & facility manager Yvan Devlaminck.

“Waar je binnen en buiten gaat, wordt met vloerbestickering in kleur duidelijk gemaakt. Indien nodig, kunnen ook afzetpaaltjes met linten de mensen ‘leiden’. Er komt in K geen bepijling op de vloer. We vragen bezoekers wel om rechts of links aan een kant te lopen, zodat ze niet kriskras door elkaar stappen.”

Je mag alleen, als koppel of met je familie in de lift, maar niet met mensen die je niet kent. Op roltrappen vragen we om minstens twee treden tussen te laten en altijd rechts te staan. K-facility manager Yvan Devlaminck

Desinfectiezuil

“Er komt aan elke toegang een desinfectiezuil. Zodat shoppers hun handen kunnen ontsmetten. We voorzien bestickering op de vloer, om mensen eraan te herinneren 1,5 meter afstand te houden. Ook liftdeuren krijgen stickers. Je mag alleen, als koppel of met je familie in de lift, maar niet met mensen die je niet kent. Op roltrappen vragen we om minstens twee treden tussen te laten en altijd rechts te staan”, aldus Devlaminck. “In de winkels zelf pakt elke handelaar met een eigen veiligheidsplan uit”, zegt K-shoppingmanager Nicole Bats. De tweede verdieping van K is dicht, tot de horeca er weer open mag. De parking onder K is open. Ook hier gelden de regels rond social distancing.

In winkelcentrum Ring Shopping worden gelijkaardige maatregelen genomen, maar toch zijn er enkele verschillen. “Ook hier hangt het uiteindelijke scenario van de Nationale Veiligheidsraad af, maar we gaan wellicht slechts twee toegangen van het Ring Shopping openen”, zegt shoppingmanager Brenda Lombary.

Eenrichtingsverkeer

“Zo kan onze security beter opvolgen hoeveel mensen er binnen en buiten gaan. Binnen werken we met looplijnen en zal er in bepaalde zones eenrichtingsverkeer van kracht zijn. Ook hier wijzen stickers op de 1,5 meter afstandsregel, we voorzien handgel om te desinfecteren enzovoort. Shoppers hoeven (voorlopig nog) geen mondmasker te dragen. We zijn trouwens al volop bezig met het poetsen en desinfecteren van het hele Ring Shopping, voor de heropening. Alle handelaars zijn enthousiast om weer te kunnen starten.”