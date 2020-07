Ook weer mogelijk na corona: Trampolinespringen in park Jump op Pottelberg Christophe Maertens Peter Lanssens

05 juli 2020

13u50 2 Kortrijk Sinds 1 juli is het ook opnieuw mogelijk om trampoline te springen in het recreatiepark Pottelberg in Kortrijk. “Alles is coronaproof.”

Het trampolinepark Jump in recreatiepark Pottelberg breidde vorig jaar nog uit met een zaal vol interactieve snufjes. “We blijven vernieuwen, zodat de mensen het niet beu worden”, zei zaakvoerster Catherine Despriet toen. De coronacrisis noopte ook het park echter tot sluiten. Nadat de Nationale Veiligheidsraad de maatregelen versoepelde, kan er echter opnieuw worden gesprongen op de trampoline. “We zijn volledig coronaproof”, zeggen jobstudenten Silke Hanssens en Lien Vroman. “Zo draagt het personeel mondmaskers en kunnen de handen worden ontsmet. In de bar houden we rekening met de afstandsregels. En normaal mogen er 80 mensen in totaal op de trampolines, terwijl er dat nu ‘slechts’ 50 zijn.” Meer info via info: www.jumppottelberg.be/