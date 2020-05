Ook vrouwenvoetbal hervat trainingen: “Verboden om in duel te gaan, niet op het gras zitten” Nieuwe speelsters na lange coronapauze welkom bij DV Kortrijk Peter Lanssens

24 mei 2020

11u33 0 Kortrijk Nu outdoor trainingen weer mogen, komen de speelsters van DV Kortrijk voor het eerst in goed twee maanden samen om te trainen. Wel onder strenge voorwaarden. Zo is het verboden om in duel te gaan. “Het is raar allemaal, maar we zijn vooral superblij, want we hebben het hard gemist”, zegt speelster Camille (12). DV Kortrijk zoekt versterking, na de lange coronapauze.

Bizarre taferelen vrijdagavond op de kunstgrasvelden van sportcentrum Lange Munte. Waar de speelsters van de U13 en U16 van DV Kortrijk voor het eerst weer uit hun kot kwamen om te trainen. Maar dat ziet er in tijden van corona helemaal anders uit. Een greep uit de te volgen richtlijnen op het veld: hou onderling 1,5 meter afstand, ga niet in duel, speel geen wedstrijdjes, raak de bal zo weinig mogelijk aan met je handen, spuw niet op het terrein of in de handschoenen van de doelman, ga niet zitten of liggen op het terrein en weersta aan de verleiding om handjes te schudden en knuffels uit te delen. “Hoe jonger de speelsters, hoe moeilijker om hen in het hoofd te prenten dat ze die regels echt moeten volgen”, zegt Geert Evenepoel, trainer van de U13. “Krijg ze maar eens uit elkaar hé. Ze zijn zo enthousiast om elkaar na zo’n lange onderbreking terug te zien.”

Niet helpen

De trainers dachten lang na over hoe de trainingen zo corona proof mogelijk te hervatten. “De bal het werk laten doen, daar ligt de nadruk op, om te vermijden dat de speelsters te dicht bij elkaar komen of in duel gaan”, vertelt Michel Casseyas, trainer van de U16. “Dribbelen tussen kegels en op doel trappen mag bijvoorbeeld wel. Maar dribbelend in duel gaan mag niet, want dan kom je als aanvaller tegenover een verdediger te staan.”

Het voelt fantastisch aan om weer te mogen voetballen. We hebben het allemaal heel hard gemist. We zijn blij om elkaar terug te zien. Speelster Camille (12)

De speelster liepen er vrijdagavond wat onwennig bij, op de eerste training. “Het is niet eenvoudig om de regels te volgen”, vertelt Camille (12). “Als er bijvoorbeeld iemand valt op het veld, wil je automatisch helpen natuurlijk. Maar dat mag nu niet. We mogen verder nog geen wedstrijdjes spelen. Maar goed, het voelt fantastisch aan om weer te mogen voetballen. We hebben het allemaal heel hard gemist. We zijn blij om elkaar terug te zien.”

Fysieke achterstand

Ook voor ouders is het wennen. Een greep uit de regels die zij in tijden van corona moeten volgen: carpoolen mag niet, je komt net voor de training aan en vertrekt meteen na de training, groepen vormen op de parking mag niet, ga niet mee tot aan het voetbalveld, kinderen komen verplicht in voetbaltenue aan omdat ze niet in de kleedkamers mogen en bij aankomst en vertrek ontsmetten de kinderen hun handen. “Trainingen worden dus hernomen, maar wedstrijden spelen zal wellicht tot september niet kunnen”, zegt Hilde Dewulf (43) uit Bissegem, voorzitter van DV Kortrijk. “We trainen op dinsdag en vrijdag. Normaal is dat op de velden van KRC Bissegem, maar die worden momenteel ingezaaid. Dus komen we voorlopig naar sportcentrum Lange Munte.”

“Het is goed dat de speelsters eindelijk weer buiten kunnen trainen. Want ze hebben na zo’n lange pauze fysiek een achterstand in te halen. Tot slot, maar niet onbelangrijk: DV Kortrijk kan nieuwe speelsters zeker gebruiken. Wie wil inschrijven, kan dat nog altijd”, besluit Hilde Dewulf. DV Kortrijk wordt gesponsord door Nele Tassaert Immobiliën en de bedrijven Skylux en Elekvi. Meer info staat op www.dvkortrijk.be.