Ook Vives schrapt studiereis naar China Joyce Mesdag

29 januari 2020

18u07 0 Kortrijk Na hogeschool Howest schrapt nu ook hogeschool Vives een uitstap naar China, omwille van het oprukkende coronavirus. Het gaat om een studiereis door leerlingen Handelswetenschappen en Bedrijfskunde in Brugge en Kortrijk.

“Elk jaar trekt het studiegebied Handelswetenschappen en Bedrijfskunde met een 100-tal tweedejaars uit Brugge en Kortrijk op studiereis naar het boeiende China”, zegt Frank Devos van Vives. “Er zijn telkens contacten met partneruniversiteiten in Ningbo en Hangzhou, diverse bezoeken bij Vlaamse en internationale bedrijven, seminaries met onder meer de ambassadeur, consul-generaal en expats werkzaam in Suzhou, Shanghai en Beijing.” De reis was gepland op 13 maart. De verdere voorbereiding wordt nu echter on hold geplaatst. “Doordat het aantal besmettingen met het coronavirus blijft oplopen, werd beslist om de vliegtuigtickets te annuleren. Door de goede contacten met reisbureau Alkreizen in Alken en alle andere partijen betrokken bij de organisatie van de reis, zowel in België als China, slaagde Vives er bovendien in kosteloos te annuleren.” Vives biedt de studenten de kans om deze reis volgend academiejaar, in hun afstudeerjaar te maken, garandeert Devos nog.