Ook tweede broer kotmoordverdachte terecht voor partnergeweld Lieven Samyn

01 juli 2019

16u33 0 Kortrijk Een 23-jarige broer van kotmoordverdachte Mohammed T.M. (20) riskeert een celstraf van 12 maanden en een boete van 400 euro voor partnergeweld. Een familietrekje lijkt het wel want amper twee weken geleden stond ook een andere, 26-jarige broer uit Lendelede terecht voor partnergeweld.

In december 2018 ontspoorde een discussie over sms’en met een andere man tussen Mohammad M. (23) uit Kuurne en zijn echtgenote. Hij greep haar bij de keel en sloeg haar met de vlakke hand tegen het oor en wang. Gevolg: een trommelvliesperforatie voor de vrouw. “Het spijt me. Ik was fout. Maar ik had nooit gedacht dat mijn echtgenote met andere jongens contact zou zoeken en uitgaan.”

Ook zijn oudere broer Ali Reza M. (26) wacht ondertussen bang een vonnis van de rechter af. Hij stond amper twee weken geleden terecht voor partnergeweld. Beide broers en kotmoordverdachte Mohammed T.M. liepen eerder al een veroordeling op voor foltering van een landgenoot. Ze verdachten het slachtoffer er van te willen aanpappen met de echtgenote van Ali Reza M. en lokten hem naar de studio van een neef in Kortrijk. Ze sneden zijn haar af, brachten hem messteken en snijwonden toe, sloegen hem, dwongen hem om whisky te drinken, pepers te eten, een pil in te slikken en zich volledig uit te kleden. Toen ze hem opnieuw vrij lieten, lieten ze nog fijntjes weten hem te zullen vermoorden als hij naar de politie zou stappen. Ali Reza M. en neef Ali H. kregen toen met 18 en 20 maanden cel, waarvan 8 maanden effectief, de zwaarste straf. Mohammed T.M. kreeg 12 maanden, waarvan 3 effectief; Mohammad M. 14 maanden, waarvan 4 maanden effectief. Ze gingen wel in beroep. Daardoor kan Mohammad M. nog altijd op een blanco strafregister rekenen. Hij vroeg er zonder straf of met voorwaarden of een werkstraf vanaf te kunnen komen. Hij start binnenkort met een integratiecursus. Vonnis op 12 juli.

Begin oktober 2018 kwamen de 19-jarige Youlia Soboleva en haar 18-jarige vriend Nessar Jamshidi om het leven in het Vlaskot in de Oude-Vestingsstraat. Mohammed T.M. zit nog altijd in de cel als verdachte.