Ook parket ontkent positieve alcoholcontrole Van Quickenborne LSI

21 augustus 2019

11u49

Bron: LSI 0 Kortrijk Na de politie van de zone Vlas ontkent nu ook het West-Vlaamse parket dat Kortrijks burgemeester Vincent Van Quickenborne (Open Vld-Team Burgemeester) afgelopen weekend een positieve alcoholcontrole aflegde. Vlaams Belang Kortrijk had via sociale media het bericht verspreid dat hij zaterdagavond positief testte tijdens een alcoholcontrole na de voetbalwedstrijd van KV Kortrijk tegen RSC Anderlecht.

“Vanuit het parket West-Vlaanderen kan alvast bevestigd worden dat er binnen het parket geen enkele informatie bekend is omtrent enige alcoholcontrole die door welke politiedienst dan ook zou zijn uitgevoerd op de persoon van de burgemeester”. Zo luidt de letterlijke persmededeling die woensdag de wereld is ingestuurd. Ondertussen diende Van Quickenborne bij het parket klacht in tegen onbekenden wegens laster en eerroof. “Complete leugens”, reageerde hij. Er volgt nu een opsporingsonderzoek door het parket.