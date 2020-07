Ook niet-zwemmers mogen nu naar cafetaria in openluchtzwembad Abdijkaai: “Eindelijk een meevaller” Peter Lanssens

22 juli 2020

16u14 0 Kortrijk Goed nieuws voor Goed nieuws voor het door tegenslagen geteisterde koppel Nick Verhaeghe (53) en Sabine Cottereel (51) , die de cafetaria in het openluchtzwembad Abdijkaai uitbaten. Want ook niet-zwemmers zijn nu in de cafetaria welkom, zo is er met beheerder Lago afgesproken. Ondertussen doen liefhebbers een oproep om weer in het openluchtbad, een beschermd monument uit 1953, te komen zwemmen.

“Het systeem is heel eenvoudig voor wie enkel naar onze cafetaria wil. Ga naar de kassa om je aan te melden, waarna je zonder bandje gratis binnen mag. Wie geen bandje heeft, is welkom in onze cafetaria, maar mag niet zwemmen”, zegt een opgeluchte uitbater Nick Verhaeghe. Hij stapelde de voorbije maanden de tegenslagen op door overmacht. Hun sportcafé Lagaeplein bij het zwembad in Heule was na de lockdown pas tien dagen heropend, toen een wolkbreuk de zaak op 18 juni onder water zette. Het dak begaf het gedeeltelijk, waardoor het nu hersteld moet worden. Het gevolg is dat de zaak gesloten blijft tot het najaar. Op 5 juli zetten ze ook de uitbating van hun cafetaria in het openluchtbad in Kortrijk noodgedwongen stop, nadat het diep bad er door een technisch defect leegliep. Het diep bad is nu weer gevuld. De cafetaria en het openluchtzwembad Abdijkaai zijn sinds begin deze week weer open.

“Kom zwemmen”

De Abdijkaaimannen, liefhebbers van het openluchtbad, doen nu ook een oproep om te komen zwemmen in ‘het mooiste bad van Noord-Europa’. “Er zijn bijna geen zwemmers. De reservatieplicht houdt het aantal zwemmers sowieso beperkt. En het grootste deel van de wereld denkt dat het bad intussen definitief gesloten is, wat dus niét zo is”, laat Jeroen Thibaut van de Abdijkaaimannen in een mededeling weten. “Nog een troef: het water is nog zo puur als wat. Het bad is gevuld met kraanwater en er zit chloor in, maar het ruikt en smaakt nog niet naar chloor. Een zwembad dat niet ruikt en smaakt naar chloor, dat is iets wat je meegemaakt wil hebben. Haal je zwembroek of badpak van de haak, reserveer je plekje en geniet van deze fantastische plek nu die er nog is.”

Info en reserveren: https://www.lago.be/kortrijk/Abdijkaai. Je kan ook zonder reserveren naar het openluchtbad gaan, dan énkel om de cafetaria te bezoeken.