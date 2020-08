Ook Kortrijkse cultuurhuizen trekken aan alarmbel met Red Alert actie Peter Lanssens

28 augustus 2020

11u43 0 Kortrijk 163 cultuurhuizen in ons land trekken vrijdagavond aan de alarmbel met Red Alert. De lichten gaan er van 21 tot 23.55 uur naar rood. De cultuursector vraagt met de actie een gelijkwaardige behandeling tijdens de coronacrisis, om opnieuw leefbaarder te werken. Ook de Kortrijkse cultuurhuizen doen mee.

De volgende gebouwen kleuren straks rood in Kortrijk: de stadsschouwburg op het Schouwburgplein, de Broeltorens, het stadhuis, evenementenhal Depart en de de grote verlichtingspalen op het Mandelaplein, Belfort op de Grote Markt en muziekcentrum Track op het Conservatoriumplein. De huidige situatie is een drama voor de 80.000 ondernemers, werknemers en freelancers in de cultuur- en evenementensector. Kortrijk voert de forcing om daar verandering in te brengen en werkt met steun van de Vlaamse overheid aan een pilootproject: een coronaproof evenementenplein op Weide, waar tot 1.200 bezoekers op welkom zijn.